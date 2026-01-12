Що таке 5G і навіщо він потрібен: все про швидкість, можливості та запуск в Україні

Мобільний зв’язок 5G / © Pixabay

5G — це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке приходить на зміну 4G/LTE. Це не просто «швидший Інтернет у смартфоні», а технологія, що відкриває нові можливості для економіки, медицини, промисловості, транспорту та повсякденного життя.

Основні особливості 5G

Значно вища швидкість

5G здатен забезпечувати швидкість передавання даних у десятки разів вищу, ніж 4G. У теорії вона може сягати кількох гігабітів за секунду. Це означає миттєве завантаження відео у високій якості, швидку роботу хмарних сервісів та комфортні онлайн-ігри без затримок.

Мінімальна затримка

Затримка в мережах 5G може становити лише 1 — 5 мілісекунд. Це критично важливо для:

дистанційної хірургії,

автономного транспорту,

керування дронами,

промислових роботів.

У таких сферах навіть долі секунди мають вирішальне значення.

Підключення величезної кількості пристроїв

5G розрахований не лише на смартфони. Він дозволяє одночасно підключати мільйони пристроїв на квадратний кілометр. Саме це робить можливим масовий розвиток Інтернету речей — «розумних» будинків, лічильників, датчиків, камер, міської інфраструктури.

5G / © Pixabay

Чим 5G відрізняється від 4G?

Технологія 5G є не просто оновленням мобільного Інтернету, а справжнім стрибком у майбутнє, який докорінно змінює можливості цифрового світу. Головна перевага полягає у швидкості: якщо мережі 4G забезпечують передавання даних до сотень Мбіт/с, то 5G досягає показників у кілька Гбіт/с, що дозволяє миттєво завантажувати надважкий контент.

Критично важливою характеристикою є затримка сигналу (ping): у новому стандарті вона скоротилася до вражальних 1 — 5 мс проти 30 — 50 мс у четвертому поколінні, що гарантує миттєвий відгук системи. Крім того, архітектура 5G дозволяє одночасно підключати у рази більше пристроїв, ніж обмежені потужності 4G. Це розширює сфери застосування технології: якщо 4G переважно слугує для смартфонів та перегляду відео, то 5G стає фундаментом для телемедицини, роботизованої промисловості та безпілотного транспорту.

5G / © Pixabay

Де використовується 5G?

Медицина: телемедицина, віддалені операції, моніторинг пацієнтів.

Промисловість: «розумні» заводи, автоматизація, роботизація.

Транспорт: автономні автомобілі, керування трафіком.

Міста: розумне освітлення, безпека, енергозбереження.

Розваги: VR/AR, стримінг 8K-відео, хмарні ігри.

Чи безпечний 5G?

Наукові дослідження та позиція Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать: мережі 5G працюють у межах безпечних норм радіочастотного випромінювання. Рівень випромінювання від базових станцій значно нижчий за гранично допустимі показники.

Міфи і факти про 5G

Міф 1. 5G шкодить здоров’ю і викликає хвороби

Факт:

5G використовує радіохвилі неіонізуючого випромінювання, яке не здатне пошкоджувати ДНК або клітини людини. Такі самі хвилі застосовуються в 4G, Wi-Fi, телебаченні та радіо. ВООЗ та інші міжнародні організації підтверджують, що 5G працює в межах безпечних норм.

Міф 2. Вишки 5G «випромінюють сильніше», ніж попередні мережі

Факт:

Потужність передавачів 5G зазвичай менша або співставна з 4G. Через більшу кількість антен сигнал розподіляється точніше, а не «б’є» в усі боки, що навіть зменшує загальний рівень випромінювання.

Міф 3. 5G спричинив пандемію COVID-19

Факт:

Цей міф не має жодного наукового підтвердження. Віруси не поширюються через радіохвилі чи мобільні мережі. Пандемія виникла і в країнах, де 5G на той момент узагалі не існувало.

Міф 4. 5G — це лише «маркетинговий трюк»

Факт:

5G — реальний технологічний прорив. Його головна цінність не тільки в швидкості, а в наднизькій затримці, масовому підключенні пристроїв та стабільності зв’язку. Саме завдяки 5G можливі автономні авто, «розумні» міста та телемедицина.

Міф 5. 5G не потрібен, бо 4G і так достатньо швидкий

Факт:

Для відео та соцмереж 4G справді часто вистачає. Але для промисловості, медицини, логістики та оборонних технологій 4G технічно обмежений. 5G створений для майбутніх навантажень і нових сервісів.

Міф 6. 5G стежить за людьми

Факт:

Мережі 5G не мають жодних «вбудованих» механізмів стеження. Питання конфіденційності залежать від застосунків, сервісів і законодавства, а не від стандарту зв’язку.

Міф 7. Через 5G доведеться міняти всі смартфони

Факт:

Старі телефони продовжують працювати в мережах 4G і 3G. Для користування 5G справді потрібен сумісний смартфон, але це не обов’язково, якщо вам не потрібні нові можливості.

Міф 8. 5G небезпечний для довкілля

Факт:

Навпаки, 5G дозволяє ефективніше використовувати енергію, зменшувати витрати ресурсів і впроваджувати «розумні» системи енергозбереження, транспорту та екологічного моніторингу.

5G в Україні

У центрі Львова 12 січня стартував перший в Україні пілотний запуск мережі 5G, що забезпечує швидкість до 500 Мбіт/с. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що місто обрали через високу кількість 5G-смартфонів та наявність понад 20 базових станцій. Проєкт узгоджено з Генштабом ЗСУ. Наступними містами для тестування стануть Бородянка (у січні) та Харків (у лютому).