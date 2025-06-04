Дослідження про процес помирання людини / © Freepik

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Наукові докази підтвердили популярну теорію щодо феномену, пов’язаного зі смертю людини, передусім останніми митями її життя.

Про це пише ladbible.

Нове наукове дослідження надало переконливі докази того, що відбувається із людиною в останні миті її життя.

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«Люди, які пережили так званий „досвід клінічної смерті“ — коли серце зупиняється, але медики повертають їх до життя — описують різноманітні дивовижні і навіть химерні враження: від співу демонів у пеклі до відчуття виходу з тіла та піднесення до небес», — йдеться у матеріалі.

Однак отримати достовірні наукові дані про процес вмирання надзвичайно складно. Етичні обмеження не дозволяють навмисно тримати людину в стані смерті лише заради спостереження.

Один із найцінніших на сьогоднішній день інсайтів щодо моменту смерті був отриманий абсолютно випадково — і він підтвердив популярну теорію про те, що саме відчуває людина перед смертю.

Що відбувається перед смертю: «життя перед очима»

Напевно, ви чули про явище «життя, що пролітає перед очима». Вважається, що в останні миті свідомість відтворює ключові події життя.

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Ця ідея має давню історію: ще Платон описував воїнів, які переживали вихід з тіла після клінічної смерті. У сучасній культурі цей образ зустрічається в кіно, поезії, музиці.

Довгий час це сприймалося лише як філософська чи художня гіпотеза. Але у 2022 році з’явилися реальні наукові докази, які підтверджують її.

Що показали дослідження мозкової активності при смерті

У лютому 2022 року журнал Frontiers in Aging Neuroscience опублікував дослідження, яке пролило світло на останні моменти людського життя.

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Міжнародна команда з 13 нейронауковців під керівництвом Рауля Вісенте з Тартуського університету в Естонії проводила ЕЕГ-дослідження мозку 87-річного пацієнта з епілепсією. Під час процедури чоловік раптово помер від серцевого нападу.

Оскільки пацієнт мав інструкцію «не реанімувати», вчені змогли зареєструвати мозкову активність у 30-секундний проміжок до і після зупинки серця.

ЕЕГ виявила характерний хвильовий візерунок: зниження альфа-, бета- та тета-хвиль при одночасному підвищенні гамма-хвиль. Подібні патерни фіксуються під час сновидінь, медитації або пригадування пам’яті — що може свідчити про активне відтворення спогадів.

Коментар дослідника щодо процесу помирання людини

«Це справді рідкісний випадок, бо ми не можемо заздалегідь знати, коли людина помре, щоб підготувати ЕЕГ», — зазначив один з авторів дослідження, нейрохірург Аджмал Земмар.

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Він додав, що хоча результати ґрунтуються лише на одному випадку, дані EEG демонструють, що мозок проявляє активність, подібну до тієї, що фіксується під час сну чи медитації — навіть після зупинки серця.

А що кажуть інші дослідження

Дослідження 2019 року показало, що досвід клінічної смерті (NDE) має спільні риси у людей різних культур, що вказує на можливу нейробіологічну основу явища.

Також було встановлено, що досвід людей, які вживали кетамін або психоделік DMT, часто нагадував розповіді тих, хто пережив NDE.

Деякі науковці розглядали релігійні аспекти цього явища, аналізуючи духовні переживання перед смертю.

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Незважаючи на всі дослідження, залишається загадкою, чому мозок демонструє такий сплеск активності перед смертю. Можливо, це останній «подарунок» свідомості — мить позитиву та спогадів, яка супроводжує перехід.

Тож, хоча нам ще багато чого слід дізнатися, наука поступово відкриває завісу таємниці над останніми моментами життя. І можливо, ця мить — не кінець, а підсумок усього, що ми пережили.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, чому люди часто втомлююся вже до обіду. Про ці факти майже ніхто не знає.

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