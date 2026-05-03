ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Що відбувається з тілом після смерті: відомий учений дав несподіване пояснення

Відомий астрофізик Ніл де Грасс Тайсон пояснив, що після смерті енергія людського тіла не зникає безслідно. За його словами, вона або повертається в екосистему через природне розкладання, або у вигляді тепла поширюється в космос після кремації.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Ілюстративне фото

Ілюстративне фото / © ТСН

Відомий астрофізик Ніл де Грасс Тайсон поділився науковим поглядом на те, що відбувається з тілом людини після смерті. За його словами, навіть після зупинки серця й мозку тіло не «зникає» повністю: енергія, накопичена в молекулах протягом життя, лише переходить в інші форми.

Про це Тайсон розповів у своєму подкасті StarTalk.

Учений пояснив, що після смерті в тілі залишається хімічна енергія, отримана з їжі, яку людина споживала впродовж життя. Вона зберігається у тканинах, м’язах, органах та інших молекулах організму.

За словами астрофізика, є два основні шляхи, як ця енергія вивільняється після смерті. Перший — кремація. У такому разі залишкова енергія перетворюється на тепло, а потім у вигляді інфрачервоного випромінювання поширюється у космос.

«Енергія цих молекул нікуди не зникає. Вона перетворюється на тепло, яке потім випромінює інфрачервону енергію, раніше закладену в молекулах вашого тіла, і поширює її в космос зі швидкістю світла», — пояснив Тайсон.

Другий варіант — традиційне поховання. У цьому випадку тіло поступово розкладається, а його залишкову енергію та поживні речовини поглинають бактерії, гриби, мікроорганізми та інші живі організми.

Сам Тайсон зізнався, що саме тому обрав би поховання, а не кремацію.

«Якщо мене поховають і я розкладуся, вся ця енергія буде поглинута мікробами, флорою і фауною, які живитимуться моїм тілом так само, як я все життя живився флорою і фауною. Так я віддаю борг Землі», — сказав астрофізик.

Водночас учений наголосив, що кремація також не означає «втрати» енергії. За його словами, якщо людину кремували чотири роки тому, частина випроміненої енергії вже могла б досягти найближчої до Сонця зоряної системи — Альфи Центавра.

«У певному сенсі ви все ще залишаєтесь частиною Всесвіту, просто в іншій формі», — зазначив Тайсон.

Його пояснення базується на першому законі термодинаміки — енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а лише переходить з однієї форми в іншу.

Після слів Тайсона в мережі почалася дискусія. Частина користувачів підтримала ідею природного поховання, вважаючи його способом «повернутися» в екосистему. Інші заявили, що їм ближча кремація, адже думка про те, що енергія людини поширюється в космосі, здається їм більш символічною.

Окремо користувачі звернули увагу на екологічні поховання — без бальзамування, металевих трун і бетонних склепів. У такому випадку тіло швидше повертає поживні речовини в ґрунт, а над могилою іноді висаджують дерево.

Нагадаємо, раніше чоловік, який перебував у стані клінічної смерті понад півтори години без жодних ушкоджень мозку, поділився приголомшливими деталями про те, як влаштований рай та як там спілкуються душі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie