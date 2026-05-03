Що відбувається з тілом після смерті: відомий учений дав несподіване пояснення

Відомий астрофізик Ніл де Грасс Тайсон поділився науковим поглядом на те, що відбувається з тілом людини після смерті. За його словами, навіть після зупинки серця й мозку тіло не «зникає» повністю: енергія, накопичена в молекулах протягом життя, лише переходить в інші форми.

Про це Тайсон розповів у своєму подкасті StarTalk.

Учений пояснив, що після смерті в тілі залишається хімічна енергія, отримана з їжі, яку людина споживала впродовж життя. Вона зберігається у тканинах, м’язах, органах та інших молекулах організму.

За словами астрофізика, є два основні шляхи, як ця енергія вивільняється після смерті. Перший — кремація. У такому разі залишкова енергія перетворюється на тепло, а потім у вигляді інфрачервоного випромінювання поширюється у космос.

«Енергія цих молекул нікуди не зникає. Вона перетворюється на тепло, яке потім випромінює інфрачервону енергію, раніше закладену в молекулах вашого тіла, і поширює її в космос зі швидкістю світла», — пояснив Тайсон.

Другий варіант — традиційне поховання. У цьому випадку тіло поступово розкладається, а його залишкову енергію та поживні речовини поглинають бактерії, гриби, мікроорганізми та інші живі організми.

Сам Тайсон зізнався, що саме тому обрав би поховання, а не кремацію.

«Якщо мене поховають і я розкладуся, вся ця енергія буде поглинута мікробами, флорою і фауною, які живитимуться моїм тілом так само, як я все життя живився флорою і фауною. Так я віддаю борг Землі», — сказав астрофізик.

Водночас учений наголосив, що кремація також не означає «втрати» енергії. За його словами, якщо людину кремували чотири роки тому, частина випроміненої енергії вже могла б досягти найближчої до Сонця зоряної системи — Альфи Центавра.

«У певному сенсі ви все ще залишаєтесь частиною Всесвіту, просто в іншій формі», — зазначив Тайсон.

Його пояснення базується на першому законі термодинаміки — енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а лише переходить з однієї форми в іншу.

Після слів Тайсона в мережі почалася дискусія. Частина користувачів підтримала ідею природного поховання, вважаючи його способом «повернутися» в екосистему. Інші заявили, що їм ближча кремація, адже думка про те, що енергія людини поширюється в космосі, здається їм більш символічною.

Окремо користувачі звернули увагу на екологічні поховання — без бальзамування, металевих трун і бетонних склепів. У такому випадку тіло швидше повертає поживні речовини в ґрунт, а над могилою іноді висаджують дерево.

