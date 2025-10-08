Що всередині iPhone 14 Pro з Temu: блогер показав реальний стан телефонів

iPhone 14 Pro з Temu. Фото: Phone Repair Guru

Відомий блогер із каналу Phone Repair Guru вирішив перевірити смартфони, які продаються на платформі Temu — інтернет-магазині, що має суперечливу репутацію через численні відгуки про підробки. Для експерименту він замовив два відновлені iPhone 14 Pro і повністю розібрав їх, щоб з’ясувати, чи є вони справжніми.

Результати експерименту виявилися доволі несподіваними. Усередині обох смартфонів блогер побачив лише оригінальні деталі від виробника — без жодних ознак ремонту чи втручання. Індикатори вологи залишилися цілими, а батареї зберегли 80% та 83% ємності, що відповідає нормі для уживаних пристроїв. Камери, дисплеї та сенсори працювали без збоїв.

Єдиним технічним мінусом стала застаріла версія iOS, яку, за словами автора, легко оновити. Водночас найбільше здивування викликала вартість: кожен iPhone обійшовся у 858 канадських доларів (приблизно 25 тисяч гривень) — майже вдвічі дорожче, ніж на середньому «вторинному» ринку.

Крім того, смартфони надійшли з неоригінальними зарядними пристроями. Блогер застеріг, що на Temu нерідко продають повністю підроблені телефони, тому покупцям варто бути особливо уважними.

