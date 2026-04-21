ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Що їли люди тисячі років тому: археологи знайшли відповідь у кістках

Вчені проаналізували кістки 60 людей і відновили раціон та спосіб життя населення Центральної Європи протягом трьох тисяч років.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Карчин-Вітові знайдено скелет жінки бронзової доби – однієї з найдавніших відомих жінок, що їли просо, у північній Польщі. / © Фото з відкритих джерел

Міжнародна команда археологів відтворила раціон і спосіб життя доісторичних спільнот у північно-центральній частині Польщі, простеживши зміни протягом приблизно трьох тисяч років — від неоліту до бронзової доби.

Про це йдеться в матеріалі SkiTechDaily.

Дослідження базується на аналізі решток 60 людей, які жили в період між 4100 і 1230 роками до нашої ери. Цей часовий відрізок охоплює ключові етапи розвитку Центральної Європи, зокрема міграцію степових народів і поширення проса як важливої культури.

Через обмежену кількість археологічних знахідок — недовговічність житла та брак органічних матеріалів — науковці використали сучасні методи. Серед них — радіовуглецеве датування, аналіз давньої ДНК і дослідження стабільних ізотопів вуглецю та азоту.

Це дозволило не лише визначити часові рамки, а й реконструювати раціон, способи господарювання та навіть соціальні відмінності.

Зокрема, аналіз показав, що представники культури шнурової кераміки, які з’явилися в регіоні близько 2800 року до н.е., не завжди обирали найродючіші землі. Вони часто випасали худобу в лісах або поблизу річкових долин. Згодом їхній раціон став більш схожим на харчування місцевих землеробів, що може свідчити про адаптацію до нових умов.

Окрему увагу вчені приділили ролі проса. Хоча в Євразії ця культура швидко стала основною, у дослідженому регіоні її використання суттєво відрізнялося між різними групами. Приблизно з 1200 року до н.е. одні спільноти активно споживали просо, тоді як інші майже його ігнорували.

Ці відмінності супроводжувалися й різними поховальними практиками, що свідчить про зв’язок між харчуванням і культурною ідентичністю.

Крім того, дослідження виявило ранні ознаки соціальної нерівності. Різний рівень споживання тваринного білка, зафіксований у кістках, вказує на те, що частина людей мала кращий доступ до ресурсів.

У підсумку науковці дійшли висновку, що давні спільноти не просто копіювали чужі практики, а формували власні стратегії виживання та розвитку, пристосовуючись до змін довкілля і соціальних умов.

Нагадаємо, раніше у печері Машицька поблизу Кракова дослідники виявили докази того, що люди палеоліту споживали людський мозок і кістковий мозок. Радіовуглецевий аналіз показав, що останкам близько 18 тисяч років. Науковці застосували 3D-мікроскопію, щоб дослідити порізи та переломи на кістках і встановити їх походження.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie