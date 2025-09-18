Що за таємничий об'єкт 60 років супроводжує Землю: науковці пояснили

Земля / © pixabay.com

Реклама

У групи астероїдів Арджуна з’явився новий член — Arjuna 2025 PN7. Цей астероїд належить до унікального класу квазімісяців, які майже повністю розділяють земну орбіту навколо Сонця. Це відкриття додає нові факти до загадки, яка десятиліття тому змусила вчених думати, що вони виявили інопланетний космічний апарат.

Про це пише Wion.

Історія «інопланетного» астероїда

1991 року проєкт Spacewatch виявив астероїд 1991 VG, чия орбіта була настільки схожа на земну, що це стало справжньою сенсацією. Його надзвичайна близькість до Землі спричинила спекуляції про те, що це може бути інопланетний космічний апарат. Однак подальші дослідження показали, що це був перший представник раніше невідомого класу космічних об’єктів, які тепер називають квазімісяцями.

Реклама

Як астероїди Арджуна пов’язані із Землею

Нововиявлений астероїд 2025 PN7 був помічений 2 серпня обсерваторією Pan-STARRS. Вчені перевірили старі дані та виявили, що він вже понад 60 років перебуває на стабільній орбіті поруч із Землею. Очікується, що він залишатиметься там ще приблизно стільки ж.

Астероїди Арджуна називають квазісателітами, оскільки вони рухаються в резонансі із Землею. Вони не утримуються її гравітацією, але поводяться так, ніби прив’язані до нашої планети. Іноді Земля все ж таки захоплює такі астероїди, і тоді вони на деякий час стають мінімісяцями, як це сталося з Arjuna 2024 PT5 минулого року.

Нагадаємо, апарат NASA зібрав на астероїді пил, старший за Сонце. Нові дослідження зразків з астероїда Бенну виявили унікальні матеріали, сформовані до народження нашої Сонячної системи, та мінерали з водою, яка існувала мільярди років тому.