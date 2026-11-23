Фізики пов'язали темну енергію із силами, які утримують атомні ядра / © Associated Press

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Учені запропонували нове пояснення походження темної енергії — загадкового компонента, який відповідає приблизно за 70% загального енергетичного вмісту Всесвіту та пов’язаний із прискоренням його розширення. Дослідники припускають, що розгадка може бути прихована у вже відомих законах фізики, зокрема в теорії сильної ядерної взаємодії, яка утримує кварки всередині протонів і нейтронів. До такого висновку дійшли науковці Університету Британської Колумбії в Канаді та Шеффілдського університету у Великій Британії.

Про це пише phys із посиланням на дослідження, що опублікували в журналі The Astrophysical Journal.

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Темна енергія може бути пов’язана із сильною ядерною взаємодією

Протягом майже трьох десятиліть фізики намагаються з’ясувати, що саме спричиняє прискорене розширення Всесвіту. Одним із головних пояснень цього явища вважають темну енергію. Вона становить близько 70% загального енергетичного балансу космосу, проте її фізична природа досі залишається невідомою.

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Раніше дослідники пропонували різні гіпотези, зокрема існування додаткових полів або частинок. Однак жодну з таких гіпотетичних частинок поки не вдалося виявити експериментально.

Нова робота пропонує інший підхід. Науковці припускають, що темна енергія може мати походження, пов’язане з квантовою хромодинамікою (КХД) — добре вивченою теорією сильної ядерної взаємодії.

Ця фундаментальна сила утримує кварки — елементарні частинки, з яких складаються протони та нейтрони.

Професор фізики й астрономії Університету Британської Колумбії Аріель Житницький, чиї теоретичні напрацювання стали основою дослідження, зазначив, що для пояснення темної енергії, можливо, не знадобляться нові частинки.

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За його словами, характерний енергетичний масштаб, який випливає з властивостей квантового вакууму КХД та гравітації, близький до спостережуваного сьогодні масштабу темної енергії. Для цього не потрібно вводити додаткове гіпотетичне поле або новий параметр.

Професор Університету Британської Колумбії Людовік Ван Вербеке також наголосив, що одним із найважливіших результатів стало природне отримання спостережуваного масштабу темної енергії з відомих фізичних констант — без додаткових параметрів, які довелося б підбирати для узгодження теорії з вимірюваннями.

Як квантовий вакуум може прискорювати розширення Всесвіту

В основі нової гіпотези лежить уявлення про квантовий вакуум. Попри назву, порожній простір не є абсолютно порожнім: він містить квантові поля та енергію, які можуть впливати на фізичні процеси.

У квантовій хромодинаміці вакуум має особливі топологічні властивості. На думку дослідників, вони можуть впливати на простір на величезних космічних відстанях.

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Науковці припускають, що в міру розширення Всесвіту структура цього субатомного середовища змінює свою поведінку. У результаті виникає зміна енергії, яка потенційно може пояснити прискорення космічного розширення без залучення нових фундаментальних частинок.

Дослідник Шеффілдського університету та провідний автор роботи Донг Ха Лі назвав цю ідею перспективною.

За його словами, властивості квантового вакууму, описані квантовою хромодинамікою, можуть виявитися достатніми для пояснення прискореного розширення Всесвіту.

Водночас учений наголосив, що важливим етапом є перевірка таких моделей за допомогою космологічних спостережень. Проведений аналіз показав, що запропонована модель здатна відтворювати зміну поведінки темної енергії, на яку вказують сучасні спостереження.

Чи підтверджують астрономічні дані нову теорію

Дослідники перевірили свою модель на реальних астрономічних даних. Зокрема, вони використали спостереження світла від далеких наднових — зірок, які вибухають наприкінці свого існування, — а також інформацію про залишкове випромінювання раннього Всесвіту.

Результати показали, що запропонована модель узгоджується зі спостереженнями не гірше за стандартні космологічні моделі. Водночас вона пропонує можливе пояснення фізичного походження темної енергії.

Однак це ще не означає, що вчені остаточно розгадали її природу. Дослідження представляє теоретичну модель, яку потрібно перевіряти й надалі.

Наступним кроком команда планує вдосконалити розрахунки та зіставити свої припущення з новими даними космічних телескопів наступного покоління. Вони мають надати детальнішу інформацію про історію розширення Всесвіту.

Результати роботи можуть допомогти з’ясувати, чи справді одна з фундаментальних теорій фізики, яка пояснює взаємодію частинок усередині атомних ядер, здатна також пролити світло на одну з найбільших загадок космології.

Раніше йшлося про те, що астронавт таємно проніс сендвіч у космос і ледь не зірвав місію. Тож, NASA вирішило не допускати повторення подібних випадків.

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