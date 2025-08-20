Щоденне вживання гарячого чаю чи кави може стати смертельно небезпечним

Кава / © Pixabay

Звичка щодня пити каву або чай занадто гарячими може стати небезпечнішою, ніж вважають багато людей. Нове дослідження Національного інституту раку США свідчить: надмірно гарячі напої значно підвищують ризик розвитку плоскоклітинної карциноми стравоходу (ESCC).

Про це пише видання Daily Mail.

Фахівці проаналізували дані понад 500 тисяч учасників із британського біобанку, які вказували, скільки гарячих напоїв вони споживають. Виявилося, що ті, хто випиває вісім і більше чашок дуже гарячої кави чи чаю щодня, мали ризик захворіти у 5,6 раза вищий, ніж люди, які відмовляються від надто гарячих напоїв.

Навіть менші дози виявилися небезпечними. Вживання до чотирьох чашок «дуже гарячих» напоїв підвищувало ймовірність розвитку раку у 2,5 раза, від чотирьох до шести чашок — у 3,7 раза, а від шести до восьми — у 4,8 раза. Для напоїв просто «гарячої» температури ризики були нижчими, але все одно значними: від 1,6 раза при чотирьох чашках до майже триразового при восьми й більше.

Учені підкреслюють: температура понад 65°C (149°F) може пошкоджувати клітини стравоходу. Регулярне термічне подразнення призводить до мікроопіків, запалення і, як наслідок, мутацій, що провокують рак. Крім того, ослаблена слизова стає вразливою до шкідливого впливу алкоголю та тютюну.

Доктор Вінсент Хо, гастроентеролог з Університету Західного Сіднея, зазначає: «Надто гарячі напої буквально обпалюють тканини стравоходу. З часом ці пошкодження можуть трансформуватися в онкологію. Цей зв’язок уперше припустили ще майже 90 років тому, і нинішні результати його підтверджують».

Цього року у США прогнозують понад 22 тисячі нових випадків раку стравоходу, з яких більш ніж 16 тисяч закінчаться летально. Найбільша проблема — пізня діагностика: у більшості пацієнтів хворобу виявляють вже на пізніх стадіях, коли п’ятирічна виживаність становить менше 5%.

Симптоми цього виду раку можуть виглядати невинно: утруднене ковтання, біль у грудях, хронічна печія, схуднення без причини, охриплість чи кашель. Але саме вони мають стати сигналом для обстеження.

Експерти радять не відмовлятися від улюбленої кави чи чаю, а просто дозволяти їм охолонути. Дослідження 2018 року показало: оптимальна температура для кави становить приблизно 58°C (136°F) — вона безпечна для стравоходу і водночас дозволяє насолодитися смаком.

Лікарі наголошують: достатньо почекати кілька хвилин після заварювання — і температура напою знизиться на 10–15°C. А ще краще — пити маленькими ковтками. Саме такі прості кроки можуть зберегти здоров’я і значно знизити ризики.

