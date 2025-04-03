Щось дивне коїться з Тихим океаном: вчені частіше спостерігають теплові аномалії

Тихий океан. / © Інститут океану Шмідта

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Кліматичне явище Ель-Ніньо, відоме своїм впливом на погоду по всьому світу, виявилось не таким стабільним, як вважалося раніше. Міжнародна команда геологів, кліматологів і морських дослідників встановила, що багаторічні епізоди Ель-Ніньо ставали дедалі частішими протягом останніх 7000 років.

Своє дослідження вони опублікували в журналі Nature Geoscience, передає PHYS.org.

Науковці проаналізували ізотопи кисню, збережені в коралах Тихого океану, щоб змоделювати частоту й тривалість кліматичних аномалій. Оскільки корали живуть століттями, вони зберігають хімічні сліди зміни температур океану, подібно до того, як річні кільця дерев фіксують кліматичні умови.

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Ель-Ніньо-Південне коливання — це природне кліматичне явище, яке повторюється приблизно раз на 2–7 років. Воно викликає аномальне підвищення температури океану в тропічній зоні Тихого океану, що, своєю чергою, впливає на погодні умови в багатьох регіонах світу. Під час Ель-Ніньо західні частини Північної та Південної Америки зазвичай отримують більше опадів, а Австралія та Індонезія — менше. У США це часто призводить до холодніших і довших зим на заході країни.

У ході дослідження з’ясувалося, що саме тривалі події Ель-Ніньо — ті, які тривають понад рік — стали виникати значно частіше, ніж у давнину. За словами вчених, частота таких аномалій зросла вп’ятеро за останні сім тисяч років. Водночас збільшився і середній інтервал між самими подіями.

Причину цього дослідники пов’язують зі змінами орбіти Землі, що впливають на кількість сонячного світла, яке потрапляє на океанську поверхню.

Надалі команда планує розширити базу даних, щоб спрогнозувати, як потепління клімату може змінити характер Ель-Ніньо у XXI столітті.