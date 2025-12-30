Щось змінило рух Тихого океану мільйони років тому: вчені знайшли несподіваний доказ

Тихий океан / © Associated Press

Вчені отримали нові докази того, що в північній частині Тихого океану мільйони років тому відбувалися значно активніші процеси циркуляції вод, ніж вважалося раніше. Про це свідчить відкриття нового роду мікроскопічних морських організмів у Японії.

Під час аналізу вчені ідентифікували раніше невідомий науці рід, який отримав назву Woodeltia. Результати роботи опублікували в науковому журналі Journal of Paleontology.

Дослідження провела група науковців під керівництвом фахівців Університету Кумамото. Вони вивчали скам’янілості остракод — крихітних ракоподібних, вкритих твердим панциром, — знайдені в осадових породах формації Такікава на острові Хоккайдо. Вік цих відкладів становить приблизно 3–4 мільйони років і належить до раннього пліоцену.

Попри мікроскопічні розміри, остракоди є важливими “індикаторами” давнього морського середовища. Різні види живуть за певних температур і на визначених глибинах, тож їхні скам’янілості дозволяють відновлювати умови океану в далекому минулому.

Особливу увагу дослідників привернула схожість нового роду з видами, які раніше знаходили лише в інших, віддалених регіонах північного Тихого океану. Це свідчить про те, що в ранньому пліоцені морські організми могли мігрувати на великі відстані, а океанічні течії були значно активнішими.

За словами доцента Генго Танаки з Університету Кумамото, отримані дані вказують на більш динамічну циркуляцію вод у Тихому океані в період, коли глобальний клімат був теплішим за сучасний.

Науковці зазначають, що ранній пліоцен часто розглядають як можливий аналог майбутнього клімату Землі, адже концентрація вуглекислого газу тоді була близькою до прогнозованої на найближчі десятиліття. Тому розуміння поведінки океанів у той період може допомогти точніше оцінити наслідки сучасних кліматичних змін.

Відкриття також підтвердило високу наукову цінність осадових порід Японії, які й надалі дають змогу розширювати уявлення про кліматичну та екологічну історію планети.

