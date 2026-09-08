ШІ допоміг створити препарат, який може сповільнювати старіння: що показали випробування

Ліки (ілюстративне фото) / © gettyimages.com

Реклама

Експериментальний препарат рентосертиб, розроблений за допомогою штучного інтелекту, продемонстрував здатність знижувати окремі біологічні маркери старіння. Водночас дослідження поки не доводить, що ліки можуть уповільнювати старіння людини або продовжувати життя.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Biotechnology.

Реклама

Препарат розробила компанія Insilico Medicine для лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями легень. У новому дослідженні науковці проаналізували, як він впливає на показники, які використовують для оцінювання біологічного віку.

Реклама

Що показало дослідження

У випробуванні взяли участь 42 людини. Протягом 12 тижнів дослідники оцінювали їхній стан за допомогою шести різних так званих біологічних годинників.

За даними компанії, у групі, яка отримувала рентосертиб, показники біологічного віку знизилися. Натомість у тих, хто отримував плацебо або не проходив лікування, вони зросли або залишилися без змін.

Автори вважають, що препарат може впливати на різні аспекти біологічного старіння. Однак ідеться саме про зміни маркерів, а не про доведене омолодження організму.

Що таке біологічний вік

Біологічні годинники — це інструменти, які намагаються оцінити стан організму за різними показниками, зокрема змінами ДНК, білками крові та фізіологічними характеристиками.

Реклама

Такі методи використовують у дослідженнях старіння, але їхня точність і практичне значення залишаються предметом наукових дискусій. Наразі немає загальноприйнятого показника, який би достовірно визначав біологічний вік людини.

Тому зниження показників на таких годинниках ще не означає, що препарат справді сповільнює старіння або зменшує ризик вікових захворювань.

Коли препарат може стати доступним

Рентосертиб залишається експериментальним препаратом. Попереду — подальші випробування, які мають підтвердити його ефективність і безпеку.

Лише після цього можна буде оцінити, чи має він реальний вплив на процеси старіння та чи зможе отримати схвалення регуляторних органів.

Реклама

Нагадаємо, група індійських учених розробила новітню систему на базі штучного інтелекту, яка здатна з вражаючою точністю виявляти хворобу Паркінсона на основі аналізу того, як людина малює прості геометричні фігури.

Новини партнерів

Новини партнерів