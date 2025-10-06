ШІ дозволить скоротити робочий тиждень: очільник Zoom спрогнозував, коли і на скільки

Гендиректор Zoom Ерік Юань / © Getty Images

П’ятиденний робочий тиждень може стати історією вже зовсім скоро завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту. Генеральний директор Zoom Ерік Юань прогнозує, що компанії неминуче перейдуть на триденний графік, хоча це й призведе до певних скорочень.

Про це гендиректор Zoom розповів у інтерв’ю The New York Times.

На думку Юаня, стрімкий розвиток ШІ невдовзі зробить необхідність працювати п’ять днів поспіль зайвою. Технології повинні не лише підвищувати ефективність бізнесу, а й покращувати якість життя людей.

«Я вважаю, що якщо штучний інтелект може поліпшити наше життя, то навіщо нам працювати п’ять днів на тиждень?» — заявив гендиректор Zoom.

Він прогнозує, що компанії поступово перейдуть на три- або чотириденний графік роботи, адже автоматизація дедалі більше скорочує потребу в постійній участі людини у процесах.

За словами Юаня, така зміна дозволить людям мати більше вільного часу, проте не всім вона піде на користь — деякі працівники можуть зіткнутися зі скороченнями через заміну виконання частини завдань штучним інтелектом.

«Кожна компанія підтримає три- або чотириденний робочий тиждень. Я вважаю, що зрештою це звільнить час для всіх», — сказав гендиректор Zoom.

Попри оптимізм, Юань визнає і зворотний бік технологічного прогресу: з розширенням можливостей ШІ автоматизовані агенти дедалі частіше замінюватимуть людей, що неминуче призведе до змін на ринку праці.

До слова, гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що штучний інтелект спричинить масштабне скорочення робочих місць. Насамперед роботу втратять працівники, які надають підтримку клієнтам (телефон/комп’ютер). ШІ значно пришвидшить трансформацію ринку праці. Менш вразливими до автоматизації залишаються професії, що передбачають безпосередній контакт із людьми, наприклад, догляд за хворими.