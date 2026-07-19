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Американський технологічний стартап Tornyol працює над незвичайною системою боротьби з комарами.

Як передає Oddity Central, інженери розробляють мікродрони зі штучним інтелектом, які зможуть самостійно знаходити, переслідувати та збивати комах просто в польоті.

Розробники вважають, що така технологія може зробити боротьбу з комарами у 100 разів дешевшою, ніж сучасні методи.

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Перші випробування вже дали результат — компанія продемонструвала відео, на якому дрон успішно збиває комаху під час польоту.

На записі невеликий безпілотник переслідує комаху в спеціально обладнаній тестовій зоні, а потім збиває її просто в повітрі.

Щоправда, під час демонстрації мішенню став не комар, а метелик. Крім того, випробування проводилися в контрольованому просторі невеликої площі.

Попри це, у компанії називають тест важливим етапом на шляху до створення автономних дронів, здатних ефективно виявляти та знищувати комарів у реальних умовах.

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Інженери Tornyol планують створити мікродрон масою близько 40 грамів, оснащений системою штучного інтелекту та набором спеціальних давачів.

Для пошуку цілей пристрій використовуватиме:

мікрофони, аналогічні тим, що встановлюються у смартфонах

ультразвукові давачі

спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу звуку та навігації

Принцип роботи полягає у випромінюванні ультразвукових імпульсів і подальшому аналізі їхнього відлуння.

Особливу роль відіграє звук крил комарів. Під час польоту вони створюють характерний доплерівський сигнал, за яким система зможе відрізняти їх від інших комах.

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Таким чином дрон має атакувати лише визначені цілі, не реагуючи на більших або корисних комах.

Розробники Алекс Туссен і Кловіс П’єдаллу переконані, що в майбутньому для боротьби з комарами використовуватимуть не окремі безпілотники, а цілі рої автономних мікродронів.

За їхніми розрахунками, лише десять таких апаратів потенційно зможуть контролювати територію площею до одного квадратного кілометра, суттєво зменшуючи чисельність комарів.

У Tornyol вважають, що така технологія може стати безпечнішою альтернативою масовому застосуванню інсектицидів та інших методів боротьби зі шкідниками, які нерідко впливають не лише на комарів, а й на інших комах та навколишнє середовище.

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Водночас проєкт поки що перебуває на ранньому етапі розвитку, тому розробникам ще належить довести ефективність системи в реальних міських умовах.

Нагадаємо, виявлено комарів із вірусом, який уражає мозок і може спричинити параліч.

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