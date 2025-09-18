ШІ-моделі навчаються передбачати майбутнє: чи замінять вони експертів-аналітиків

Штучний інтелект може робити геополітичний аналіз та передбачати події не гірше за більшість людейі / © Pixabay

Реклама

Кожні три місяці учасники конкурсу прогнозування Metaculus змагаються за призовий фонд у розмірі близько 5000 доларів у спробі передбачити майбутнє. Віднедавна у конкурсі беруть участь і моделі штучного інтелекту, а їх успіхи в аналізі та передбаченні подій вражають дедалі більше.

Про це пише Time.

Платформа Metaculus ставить питання геополітичного значення, такі як: «Чи станеться військовий переворот у Таїланді до вересня 2025 року?» або «Чи завдасть Ізраїль чергового удару по іранських військових об’єктах до вересня 2025 року?». Учасники оцінюють ймовірність подій за кілька тижнів або місяців до їх настання, часто з дивовижною точністю.

Реклама

ШІ демонструє вражальні результати

Одним із лідерів змагання, переможців якого оголосили нещодавно, став штучний інтелект. За словами Тобі Шівейна, генерального директора Mantic, британського стартапу, що розробив цей ШІ, його результати «просто неймовірні». Коли конкурс розпочався в червні, учасники прогнозували, що найкращий бот набере лише 40% від середнього бала найкращих людей-прогнозистів. Натомість ШІ від Mantic досяг понад 80%. Це перший випадок, коли бот увійшов до десятки найкращих у цьому змаганні, посівши восьме місце серед 549 учасників.

Прогнозування допомагає установам і урядовим агенціям передбачати майбутнє, а також впливати на нього.

«Завдяки прогнозам можна запобігти несподіванкам і допомогти уповноваженим особам ухвалювати виважені рішення», — пояснив Ентоні Вассало, співдиректор Ініціативи прогнозування в урядовому аналітичному центрі США RAND.

«Прогнозування — воно всюди. Оберіть будь-яку урядову агенцію, і у них точно є якась форма прогнозування», — зазначив Нейтан Манцотті, який працював над ШІ та аналітикою даних для Міністерства оборони США.

Реклама

Переваги та недоліки

Хоча прогнозування широких геополітичних питань є надзвичайно складним, а прогнози від топфахівців можуть займати дні та коштувати десятки тисяч доларів, штучний інтелект може розв’язати цю проблему. Великі мовні моделі працюють з тим самим типом інформації, що й люди, і можуть імітувати людські судження. Вони також вдосконалюються, коли роблять безліч прогнозів, а потім відстежують їхні результати та оновлюють свої методи набагато швидше, ніж люди. Наприклад, компанія LightningRod навчила свою модель на 100 000 питань для прогнозування.

Проте, результати слід сприймати з обережністю. Конкурс містив лише 60 питань, а більшість з 600 учасників були аматорами, які до конкурсу зробили лише кілька прогнозів. Крім того, ШІ має перевагу: він може постійно оновлювати свої прогнози у відповідь на нові дані, що для людини неможливо. Завдяки цій можливості ШІ, навіть якщо він менш точний, може отримувати вищі рейтинги.

Для Ентоні Вассало ця «нечесна перевага» насправді розв’язує найбільшу проблему: отримання великої кількості якісних прогнозів.

«Мені не потрібно, щоб він досяг рівня „суперпрогнозиста“. Мені потрібно, щоб він був таким же хорошим, як натовп», — каже він.

Реклама

Зрештою, головна мета прогнозування та аналітики — це підтримка ухвалення рішень, а ШІ може значно прискорити цей процес, звільнивши топекспертів для глибшого аналізу.

Нагадаємо, Албанія стала першою країною у світі, де посаду в уряді отримала не людина, а модель штучного інтелекту. Віртуальна чиновниця, на ім’я Дієлла, що в перекладі з албанської означає «сонечко», відповідатиме за сферу державних закупівель. Штучний інтелект стане «слугою публічних тендерів» та забезпечить повну прозорість процедур.