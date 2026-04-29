ШІ може виявляти СДУГ у дітей задовго до діагнозу — дослідження

Дослідники заявили, що штучний інтелект може допомогти лікарям раніше виявляти ризик розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) у дітей. Йдеться про аналіз медичних даних, які накопичуються ще від народження.

Про це пише Euronews.

За даними дослідження, опублікованого в журналі Nature Mental Health, вчені з Duke Health використали електронні медичні записи понад 140 тисяч дітей — як із СДУГ, так і без нього. Алгоритм навчали знаходити закономірності у поведінкових, клінічних та розвитку дитини ще до появи явних симптомів.

У результаті система змогла досить точно оцінювати ризик розвитку розладу, особливо у дітей віком від п’яти років. Причому точність зберігалася незалежно від статі, етнічного походження чи соціального статусу.

СДУГ є одним із найпоширеніших психічних розладів серед дітей — він проявляється проблемами з концентрацією, імпульсивністю та гіперактивністю. Водночас багато випадків залишаються недіагностованими роками, навіть попри наявність ранніх сигналів.

Автори дослідження наголошують: раннє виявлення ризиків може суттєво покращити подальше життя дітей — зокрема їхні навчальні результати, соціальну адаптацію та загальний стан здоров’я.

Водночас експерти підкреслюють, що такі інструменти не замінюють лікарів, а мають стати допоміжним засобом для більш раннього направлення дітей на обстеження та підтримку.

