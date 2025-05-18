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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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275
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1 хв

ШІ не розуміє годинника й календаря — нове дослідження виявило прогалини

Моделі штучного інтелекту, зокрема GPT-4o та Gemini 2.0, провалили тест на читання годинника й календаря. Дослідники називають це серйозною слабкістю.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ШІ не розуміє годинника й календаря

ШІ не розуміє годинника й календаря.

Попри здатність генерувати код, тексти та зображення, сучасні моделі штучного інтелекту мають суттєві труднощі з тим, що для більшості людей є елементарним — визначенням часу на аналоговому годиннику та читанням календаря.

Про це пише Live Science.

Науковці з Единбурзького університету протестували низку багатомодальних мовних моделей (MLLM), які обробляють як текстову, так і візуальну інформацію, і виявили, що ці системи регулярно помиляються у таких базових завданнях.

Дослідження було представлено на Міжнародній конференції з репрезентацій навчання (ICLR 2025) та опубліковане 18 березня на сервері препринтів arXiv (поки без рецензування).

“Більшість людей навчаються визначати час і користуватись календарями з раннього віку. Наші результати демонструють значну прогалину в здатностях ІІ до виконання цих базових навичок”, — прокоментував провідний автор дослідження Рохіт Саксена. — “Ці обмеження варто подолати, якщо ми хочемо використовувати ІІ у системах, де важливий точний розрахунок часу — як-от автоматизація, планування чи асистивні технології”.

Для експерименту команда ввела набір зображень годинників і календарів у кілька провідних моделей: GPT-4o (OpenAI), Gemini 2.0 (Google), Claude-3.5 Sonnet (Anthropic) та LLaMA 3.2-Vision (Meta).

Результати виявилися невтішними: більшість моделей помилялися в більш ніж половині випадків — як у визначенні часу за годинником, так і у встановленні дня тижня для заданої дати.

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