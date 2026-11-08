ШІ не звільняє від роботи, а додає її: несподівані результати дослідження

Штучний інтелект / © Pixabay

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Працівники, які активно використовують штучний інтелект у повсякденній роботі, зрештою проводять за робочими завданнями значно більше часу, ніж їхні колеги, які обходяться без таких інструментів. Замість очікуваного підвищення продуктивності технологія може спричиняти подовження робочого дня, частіше перемикання між програмами та втрату концентрації.

Про це свідчить новий аналіз компанії ActivTrak, яка спеціалізується на моніторингу робочого часу, результати якого оприлюднило видання Futurism.

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Технологічні компанії та роботодавці в усьому світі покладали великі надії на штучний інтелект. Від нього очікували, що він нарешті реалізує давню обіцянку автоматизації — дозволить виконувати роботу швидше, ефективніше та з меншими витратами людських ресурсів.

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Однак за чотири роки після того, як ШІ став широко доступним у вигляді комерційних продуктів, очікуваного стрибка продуктивності здебільшого так і не відбулося.

Ба більше, нові дані свідчать про можливий зворотний ефект. Працівники, які активно застосовують інструменти штучного інтелекту, можуть витрачати на роботу більше часу, ніж ті, хто продовжує виконувати завдання традиційними методами.

За висновками аналітиків ActivTrak, офісні співробітники, які користуються ШІ, працюють у середньому на 90 хвилин довше щодня порівняно з тими, хто не використовує такі технології.

Що виявило дослідження

Для аналізу фахівці ActivTrak вивчили знеособлені дані про робочу активність понад 9100 співробітників більш ніж у 450 компаніях. Дослідження охоплювало період із квітня по вересень.

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Результати показали помітну різницю в тривалості активного робочого дня залежно від використання штучного інтелекту.

У працівників, які протягом досліджуваного періоду не користувалися ШІ, середня тривалість активної роботи становила 7,6 години на день. Натомість серед тих, хто активно застосовував такі інструменти, цей показник коливався від 8,4 до 9,1 години.

Таким чином, використання ШІ не обов’язково означає, що людина швидше завершує роботу й отримує більше вільного часу. Навпаки, активні користувачі штучного інтелекту проводять за робочими завданнями істотно більше часу.

На що витрачають час працівники, які користуються ШІ

Одне з можливих пояснень такого ефекту — додаткова робота, пов’язана з перевіркою та виправленням результатів, які генерує ШІ.

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Замість того щоб повністю звільнити людину від виконання завдання, штучний інтелект нерідко створює новий обсяг роботи: потрібно перевірити згенерований матеріал, виправити помилки, прибрати недостовірну інформацію та привести результат до необхідного рівня якості.

Для працівників це може означати, що розбирання з низькоякісним контентом, створеним штучним інтелектом, забирає більше часу, ніж самостійне виконання завдання.

Водночас результати дослідження порушують і ширше питання щодо того, як роботодавці використовують нові технології. Замість скорочення навантаження та робочого часу штучний інтелект може стати приводом вимагати від кожного співробітника ще більшого обсягу роботи — навіть якщо реального приросту продуктивності не відбулося.

Активні користувачі ШІ частіше працюють понаднормово

Проблема стосується не лише загальної тривалості робочого дня. За даними ActivTrak, співробітники, які активно користуються штучним інтелектом, частіше витрачають додатковий оплачуваний час на виконання робочих завдань поза звичайним графіком.

Крім того, вони частіше стикаються з перериваннями робочого процесу порівняно з колегами, які використовують ШІ помірно або взагалі обходяться без нього.

Це може свідчити про те, що технологія, яка мала допомагати зосереджуватися на головному, на практиці сприяє постійному перемиканню між програмами та завданнями. У результаті працівникам стає складніше підтримувати тривалі періоди концентрації.

Керівниця відділу досліджень продуктивності ActivTrak Ґабріела Маух у пресрелізі компанії наголосила, що штучний інтелект справді може прискорювати виконання окремих завдань, але загальна картина виявилася складнішою.

«ШІ може допомагати співробітникам швидше виконувати завдання, але наше дослідження показує, що він сприяє подовженню робочого дня, частішому перемиканню між програмами та коротшим періодам фокусування», — зазначила Маух.

Нагадаємо, Білл Гейтс припускає, що після впровадження штучного інтелекту виживуть лише чотири професії.

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