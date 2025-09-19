ШІ передбачає хвороби за 10 років до діагнозу: вчені розповіли, як працює технологія

Штучний інтелект / © pixabay.com

Науковці представили інноваційну технологію, що дозволяє передбачати розвиток захворювань більш ніж за 10 років до перших симптомів.

Про це повідомило видання BBC.

Модель Delphi-2M, створена на основі штучного інтелекту, аналізує медичні записи та визначає ризик розвитку понад 1200 хвороб. Її принцип роботи нагадує прогноз погоди: замість «70% дощу» вона показує ймовірність, наприклад, серцевого нападу чи діабету 2 типу.

Для навчання використовували дані UK Biobank — медичні історії більш ніж 400 тисяч людей, включно з госпіталізаціями, записами сімейних лікарів та інформацією про звички. Далі модель перевірили на іншій частині цієї бази та на даних про 1,9 мільйона пацієнтів у Данії. Результати виявилися високоточними.

За словами професора Юена Бірні з Європейської лабораторії молекулярної біології, Delphi-2M особливо ефективна у прогнозуванні захворювань із чіткою прогресією, серед яких серцево-судинні недуги, діабет 2 типу та сепсис. Натомість випадкові події, як-от інфекції, вона передбачає менш надійно.

Фахівці зазначають: подібні інструменти допоможуть лікарям виявляти групи ризику та діяти на ранніх етапах — від призначення ліків до змін у способі життя. Технологія також може стати корисною для планування системи охорони здоров’я, наприклад, оцінюючи кількість серцевих нападів у певному регіоні.

Втім, розробники наголошують, що Delphi-2M ще не готова до практичного застосування. Модель створена на основі даних переважно людей віком 40–70 років, що може призвести до упередженості. Зараз її вдосконалюють, додаючи генетичні показники, результати аналізів та радіологічні обстеження.

Розробку здійснили у співпраці між Європейською лабораторією молекулярної біології, Німецьким онкологічним центром DKFZ та Копенгагенським університетом. Науковці підкреслюють: ця технологія може стати основою для масштабної та етично відповідальної системи прогнозування здоров’я.

