ШІ розкрив таємницю шедевра Рафаеля: новий поворот у суперечці, якій понад півтора сторіччя

Вчені довго сперечалися, чи є ця картина оригіналом Рафаеля.

Нейронна мережа штучного інтелекту виявила, що обличчя святого Йосипа на картині Рафаеля "Maдонна з трояндою" було намальоване не цим видатним митцем, а кимось іншим.

Про це пише науково-популярний ресурс ScienceAlert.

Програма виявила це, коли проаналізувала у деталях картини, підтверджено створені Рафаелем, і порівняла їх із "Мадонною з трояндою", щодо авторства якої дотепер ведуться суперечки.

Вчені припускають, що обличчя святого Йосипа міг написати один з учнів Рафаеля - Джуліо Романо.

Що вказало на чужу роботу

Науковці використали за основу технологію машинного навчання, що раніше дозволяла з точністю до 98% визначати авторство картин Рафаеля. Однак зазвичай вона оцінювала картини цілком, тоді як цього разу вчені вирішили сфокусуватися на окремих деталях, щоб визначити можливий внесок інших авторів у роботу Рафаеля.

Алгоритм проаналізував кожне з чотирьох облич на полотні "Мадонна з трояндою", створеному між 1518 та 1520 роками, помічаючи дрібні мазки, нанесення тіней та колірну палітру у недоступних людському оку деталях.

Алгоритм підтвердив, що Мадонна, молодий Іван Хреститель та Ісус справді намальовані рукою Рафаеля. Однак святий Йосип, найімовірніше, був доданий на картину кимось іншим.

Таким чином, штучний інтелект допоміг внести ясність у дискусію щодо авторства Рафаеля, яка тягнеться ще від середини ХІХ століття.

Раніше вчені розгадали секрет привабливості картини "Дівчина з перловою сережкою".

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