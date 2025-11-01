Вже доведеться йти до лікаря чи юриста: ШІ більше не дає порад самостійно

Штучний інтелект / © Pixabay

OpenAI оновила правила використання своїх сервісів, щоб забезпечити безпечне, відповідальне та прозоре застосування штучного інтелекту. Основні зміни передбачають чіткі стандарти поведінки користувачів, захист неповнолітніх і контроль за ризиковими сферами застосування ШІ.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Компанія наголошує, що правила спрямовані на підтримку безпечного та відповідального використання продуктів на базі штучного інтелекту. Під час розробки оновлених правил враховувалися фактори безпеки, інноваційності та контролю користувачів над застосуванням інструментів ШІ.

«Ми прагнемо забезпечити безпечне й відповідальне використання наших інструментів, водночас надаючи вам максимальний контроль над способом їхнього застосування», — йдеться в повідомленні компанії.

Серед ключових напрямів, на які робить акцент OpenAI

Відповідальне використання: користувачі несуть відповідальність за дотримання правил і не можуть обходити механізми безпеки; порушення може призвести до блокування доступу.

Безпека: моніторинг дотримання правил, інструменти модерації та методичні рекомендації для розробників.

Захист неповнолітніх: заборонено використання сервісів для експлуатації, шкоди чи сексуалізації дітей.

Дотримання права на приватність: заборонено збирати, відстежувати чи публікувати приватну інформацію без згоди власників.

Створення можливостей: заборонено маніпулювати людьми, порушувати права людини, впливати на вибори чи обмежувати доступ до критично важливих послуг.

Компанія також оновила журнал змін, у якому зазначено, що останнє оновлення правил відбулося 29 жовтня 2025 року. Нові правила об’єднують вимоги до всіх продуктів OpenAI, уточнюють заборони та надають чіткі рекомендації щодо безпечного використання сервісів.

«Ми вдосконалюємося на власному досвіді. Люди щодня знаходять нові способи використання наших систем, тому ми оновлюємо правила, щоб уникнути надмірних обмежень і краще захистити користувачів», — зазначили у компанії.

OpenAI закликає користувачів ознайомитися з новими правилами, дотримуватися їх під час роботи з сервісами і за потреби подавати оскарження, якщо вважають, що політика застосована неправильно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідники ШІ попереджають про ризик неконтрольованого суперінтелекту вже за 2–5 років, що може загрожувати виживанню людства.