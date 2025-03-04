Схід Сонця на Місяці: космічний апарат зробив унікальний знімок

Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зафіксував вражаючий схід Сонця на Місяці, ознаменувавши початок своєї роботи.

Про це повідомила Firefly Aerospace у соцмережі X.

"Прокидайся та сяй! Посадковий модуль Firefly Blue Ghost зафіксував свій перший схід Сонця на Місяці, ознаменувавши початок місячного дня та роботи на поверхні в своєму новому домі", — йдеться в повідомленні.

Апарат успішно сів на поверхню супутника 2 березня поблизу Mons Latreille в басейні Mare Crisium. Він уже розпочав дослідження: зробив детальні знімки місцевості та Землі, а також активував наукові прилади NASA. Деяке обладнання працюватиме до настання місячної ночі, коли модуль втратить енергоживлення.

Blue Ghost вивчатиме склад і геологію Місяця, космічну погоду, а також випробує технологію буріння. Його камера зафіксує, як місячний пил здіймається в променях заходу Сонця.

Нагадаємо, астрономи зафіксували рідкісне космічне явище в галактиці, схожій на Чумацький Шлях.

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