Шимпанзе спілкуються схожими на людські жестами на регіональних діалектах: дослідження

Шимпанзе та люди вже на 98,8% мають одну й ту ж ДНК — їм теж слід навчитися спілкуватися.
Науковці виявили, що шимпанзе посилають одне одному жести, як і люди.
Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому у журналі Current Biology.
"Ми виявили, що час жестів шимпанзе та черговості розмов у людей однаковий та дуже швидкий, що дозволяє припустити, що подібні еволюційні механізми керують цими соціальними, комунікативними взаємодіями", — сказав автор першого дослідження Гал Бадіхі.
Дослідники проаналізували понад 8500 жестів, які здійснюють види мавп у п'яти районах Східної Африки. Вони виявили, що 14% їхнього спілкування містили жестикуляцію між двома окремими шимпанзе.
Більшість діалогів складалася з двох частин, але деякі містили до семи різних типів жестів.
Дослідники також спостерігали схожий час реакції людини на розмову – близько 120 мілісекунд між розмовами.
"Ми помітили невеликі відмінності серед різних спільнот шимпанзе, що знову відповідає тому, що ми бачимо у людей, які мають невеликі культурні відмінності в темпі розмови", - додав Бадіхі. "У деяких культурах говорять повільніше чи швидше".
Наприклад, шимпанзе в угандійському співтоваристві Сонсо реагували "повільніше".
Відповідно до звіту, загальні риси можна простежити до загальних спадкових механізмів.
"Людські розмови можуть мати аналогічну еволюційну історію або траєкторії з системами спілкування інших видів, що дозволяє припустити, що цей тип спілкування не є унікальним для людей, а ширше поширений серед соціальних тварин", - сказав Бадіхі.
Проте, за словами Кет Гобайтер, є ще багато питань, у яких потрібно розібратися, наприклад, "коли ці розмовні структури розвинулися і чому".
"Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно вивчити спілкування у більш віддалено споріднених видів, щоб ми могли з'ясувати, чи є вони характеристиками мавп чи тими, які ми поділяємо з іншими високосоціальними видами, такими як слони чи ворони", - поділилася професорка.
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