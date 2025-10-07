Шість видів риби, які найкраще поповнюють організм вітаміном D

Скумбрія / © Associated Press

Вітамін D — це жиророзчинний вітамін, який необхідний для нормального засвоєння кальцію, росту клітин і підтримання здоров’я кісток. Його нестача може призвести до ослаблення імунітету та проблем з опорно-руховим апаратом. Основним природним джерелом цього вітаміну є жирна риба — зокрема лосось, скумбрія, сардини та форель.

Про це повідомляє видання Verywell Health.

За даними Національного інституту охорони здоров’я США, риба багата на вітамін D завдяки особливостям свого харчування. Вона споживає фітопланктон і зоопланктон, які накопичують вітамін під дією сонячних ультрафіолетових променів. Ці мікроорганізми живуть біля поверхні води, де сонячне світло сприяє утворенню вітаміну D.

Експерти назвали шість видів риби, у яких вміст цього вітаміну є найвищим:

Райдужна форель

В одній порції (85 г) міститься 16,2 мікрограма вітаміну D, що забезпечує 81% добової норми. Крім того, форель містить білок, корисні жири й вітаміни групи B. Її м’ясо має ніжну текстуру та м’який смак.

Скумбрія

За вмістом вітаміну D вона майже не поступається форелі. Ця риба також багата на омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримувати роботу серця та мозку.

Лосось

У 85 грамах лосося міститься близько 14,2 мкг вітаміну D. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, дикий лосось має більшу кількість вітаміну D, ніж вирощений у штучних умовах. Дослідження, опубліковане у 2019 році в науковому журналі MDPI, показало, що порція лосося з Балтійського моря містить від 556 до 924 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D.

Сардини

Дві невеликі сардини забезпечують 1,2 мкг вітаміну D. Їх можна вживати як самостійну страву або додавати до салатів і пасти. Сардини також містять омега-3 жирні кислоти, кальцій і білок.

Тунець

У 85 грамах тунця — 1 мкг вітаміну D. Його можна готувати на грилі, запікати або додавати до салатів. Крім того, тунець є джерелом білка та вітаміну A. Однак експерти застерігають, що ця риба може містити ртуть, тому її не радять часто вживати вагітним жінкам і матерям, які годують грудьми.

Оселедець

Порція оселедця (85 г) містить 4,5 мкг вітаміну D. Також у ньому є білок, фосфор, кальцій і калій. Свіжий оселедець корисніший, ніж маринований, оскільки останній має високий вміст натрію. Людям із підвищеним тиском радять обмежувати вживання маринованої риби.

Фахівці зазначають, що включення цих видів риби до раціону допомагає підтримувати оптимальний рівень вітаміну D у організмі, особливо в осінньо-зимовий період, коли сонячного світла стає менше.

