Знайдена у Ізраїлі шкатулка для кісток може стати найстарішим доказом існування Ісуса (фото)

2000-літня шкатулка для кісток з викарбуваним ім'ям брата Ісуса тепер експонується в США

Нещодавно у США була виставлена унікальна 2000-річна шкатулка для кісток, знайдена в Ізраїлі, на якій викарбуване ім'я "Яків, син Йосифа, брат Ісуса". Надпис на ящику, або оссуарії, виконаний давньоарамейською мовою, що співпадає з іменами батька та брата Ісуса з Назарету.

Про це пише Daily Mail Online.

Це відкриття викликає припущення, що в шкатулці могли бути останки Якова Праведного, першого лідера християн у Єрусалимі після розп’яття Ісуса.

Наразі оссуарій виставлений на яскравій виставці в Атланті на ярмарку Pullman Yards, де представлено 350 історичних експонатів часів Ісуса. Це відкриття, зроблене ще в 1976 році, було визнано одним з найважливіших археологічних знахідок, пов'язаних з Ісусом Христом. Однак, як і багато інших біблейських археологічних відкриттів, оссуарій став предметом спірних дискусій після свого публічного відкриття у 2002 році.

У 2003 році власника артефакту, Одеда Голана, звинуватили в підробці надпису, стверджуючи, що він додав фразу "брат Ісуса" на камінь. Голан відстояв свою правоту у суді, і після десятирічного процесу був виправданий. Проте питання автентичності надпису залишається спірним. Суддя зазначив, що хоча Голан був виправданий, це не доводить справжність напису.

Голан розповів, що під час дослідження провели численні хімічні тести на самому надписі, які підтвердили його давність. Якщо цей оссуарій справжній, він може стати найдавнішим матеріальним свідченням існування Ісуса.

Фото: dailymail

Історично євреї першого століття ховали своїх померлих у печерах, а потім збирали їхні кістки і зберігали в оссуаріях. Деякі теологи висловлюють сумніви щодо автентичності шкатулки, оскільки вони вірять, що Марія залишалася дівою все своє життя, що могло б свідчити про підробку.

Доводиться, що Яків, брат Ісуса, став мучеником у 62 році н.е. або 69 році н.е., коли його, згідно з ранніми християнськими джерелами, побили камінням або скинули з даху Храму.

Дослідження 2015 року встановило, що оссуарій Якова міг походити з гробниці, яку, як вважають, належала родині Ісуса. Відкриття гробниці Тальпіот в 1980 році виявило кілька оссуаріїв з іменами Ісуса та його родини.

Експонат у музеї США / Фото: dailymail

Не так давно, у 2017 році, був знайдений ще один документ, що носить ім'я брата Ісуса. У ньому описується, як Ісус передає знання про небеса та майбутні події, включаючи неминучу смерть Якова. Цей текст став частиною бібліотеки Наг-Хаммеді, що містить гностичні манускрипти.

Знахідка шкатулки і подібні відкриття продовжують викликати багато запитань та обговорень серед науковців і релігійних дослідників.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи зробили важливе відкриття — знайдено каміння, яке, ймовірно, є частиною дороги, якою ходив Ісус. Розкопки охопили площу близько 3500 квадратних метрів і привернули увагу як науковців, так і вірян, оскільки такі знахідки можуть допомогти глибше зрозуміти історичний контекст біблійних подій.

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