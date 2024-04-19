Шлях до майстерності: Олександр Уткін та його кар'єра в галузі технологій

Сучасний світ інформаційних технологій сповнений подій, і в його основі лежать яскраві особистості, які рухають індустрію вперед. Серед них Олександр Уткін, видатний експерт у своїй галузі. У цьому інтерв'ю він розповідає про свій шлях до успіху, великі проекти та поради для тих, хто тільки починає свій шлях у світі технологій.

- Олександр, давайте поговоримо про початок вашого шляху в IT. Які значущі події і моменти стали відправною точкою у вашій кар'єрі?

Моє захоплення комп'ютерами та технологіями набуло певної форми та структури, коли я навчався у сьомому класі. Саме тоді, на факультативних заняттях, я познайомився з основами програмування наTurbo Basic. З перших же занять я почав програмувати комп'ютер, а не просто користуватися ним, як це зробив би Звичайний користувач. Це дозволило мені сприймати все, що я бачив на екрані, не як якусь магію, а як результат роботи комп'ютерного коду

Пам'ятаю, я швидко зрозумів, що це моє покликання і що я хочу присвятити своє життя інформаційним технологіям.

Мій професійний шлях почався в 2010 році, коли я прийшов в ІТ-відділ невеликої регіональної компанії. Це був мій перший досвід роботи в галузі, де я відповідав за всю комп'ютерну інфраструктуру — основу будь-якої сучасної компанії. Моя роль вимагала не тільки технічної грамотності, але й відточувала мою здатність адаптуватися до постійно мінливого середовища. Саме тут я заглибився в системну інтеграцію, налаштування та оптимізацію складних комп'ютерних систем..

За ці роки я не тільки здобув цінний досвід, але й розвинув пристрасть до постійного навчання та самовдосконалення у світі інформаційних технологій.

З часом мої амбіції зросли, і я вирішив націлитися на міжнародну арену. Наступним етапом моєї кар'єри стала активна робота з міжнародними клієнтами. Співпраця з такими гігантами, як Fujitsu, EPAM Systems та iTechArt, стала для мене справжнім поворотним моментом. Це відкрило мені двері для проектів різного масштабу і складності, дозволивши глибше зрозуміти динаміку світової ІТ-індустрії.

Працюючи в Fujitsu, я освоїв передові рішення в області інформаційних технологій і поглибив свої знання в області системної інтеграції, особливо в контексті інноваційних рішень на базі Linux. Я успішно реалізував кілька масштабних проектів, спрямованих на міграцію та модернізацію складних розподілених інфраструктур.

У сферах, де раніше домінували класичні підходи до традиційних центрів обробки даних, ситуація почала змінюватися з появою таких клієнтів, як EPAM Systems, а згодом іiTechArt. Вони зробили вибір на користь хмарних рішень, які радикально змінили підхід до розвитку інфраструктури. Перехід до хмарних технологій не тільки вимагав нових навичок, але й відкрив горизонти для більш гнучких та інноваційних підходів до вирішення складних завдань.

- Не могли б ви трохи поговорити про проекти, в яких ви брали участь?

Одним з проектів, була співпраця з виробником автомобілів Volvo CarsCorporation. Перед нами було складне завдання: перенести всю ІТ-інфраструктуру з центрів обробки даних у Північній Америці до центрів обробки даних у Північній Європі без простоїв. Для вирішення цього завдання були задіяні тисячі серверів і петабайт даних, що забезпечувало безперебійну роботу виробничих ліній, бізнес-процесів і центрів продажів по всьому світу. Завдяки ретельно розробленому плану, комплексному управлінню ризиками, використанню передових рішень і найвищому професіоналізму нашої команди ми успішно реалізували проект без єдиного серйозного збою.

Іншим проектом стала наша співпраця з британською Camelot LS, світовим лідером у наданні цифрових рішень для індустрії азартних ігор. Компанія мала величезну інфраструктуру, в основному розгорнуту в хмарі AWS, яка вимагала всебічної реорганізації та впровадження найкращих галузевих практик. Нашою метою було створення повністю автоматизованої та високонадійної інфраструктури, адаптованої до нових технологій та відповідної кращим галузевим стандартам. Результатом нашої роботи стала інфраструктура, спроектована з використанням новітніх технологій, що забезпечує високу ступінь відмовостійкості і відповідає найвищим галузевим стандартам. В результаті клієнт заощадив мільйони фунтів стерлінгів і забезпечив собі відмінну репутацію на своєму конкурентному ринку! До речі, наші системи автоматизації отримали високу оцінку замовника і були впроваджені в аналогічні системи в Швейцарії та Іллінойсі, США.

- Ви визнані провідним експертом галузі, про що свідчать ваші професійні та висококонкурентні сертифікати. Розкажіть нам про них?

В рамках співпраці з Volvo Cars Corporationмої професійні навички вийшли на новий рівень. Я швидко освоїв роботу з високотехнологічною системою зберігання даних Dell EMC, заслуживши визнання у вигляді сертифікатів, що підтверджують мою кваліфікацію на світовому рівні. Незабаром після цього я розширив свій досвід роботи з системами резервного копіювання IBM.

Керований прагненням до досконалості в області Linux-технологій, я вирішив зосередитися на підтвердженні своїх компетенцій в області Red Hat technologies - світового лідера в області рішень на базі операційної системи Linux з відкритим вихідним кодом. Я отримав статус сертифікованого Архітектора Red Hat, увійшовши до числа 25 професіоналів, визнаних експертами такого високого рівня в моїй країні.

- Не могли б ви розповісти нам трохи про те, чим ви зараз займаєтеся?

В даний час моя професійна діяльність зосереджена в Сполучених Штатах, де я приєднався до динамічної та амбітної команди Digital-IQ. Наша компанія спеціалізується на наданні допомоги великим, переважно американським підприємствам в максимальному використанні переваг сучасних інформаційних систем. Серед наших престижних клієнтів і партнерів такі великі корпорації і бренди, як Walmart, DiscoverBank, Verizon

Тут я став частиною виняткової команди професіоналів, об'єднаних спільною метою. Завдання, які ми вирішуємо, далеко не тривіальні і вимагають видатного рівня компетентності і творчого мислення.

- Що б ви порадили початківцям ІТ-професіоналам, які прагнуть досягти такого ж успіху та визнання, як і ви?

Дякую за комплімент! Для мене успіх випливає з постійного бажання вчитися та вдосконалюватися. Важливо залишатися відкритим для нових ідей і технологій, завжди прагнути до кращого. Крім того, найважливішою складовою успіху є команда професіоналів, з якими ми разом вирішуємо складні завдання і втілюємо в життя амбітні проекти. Зрештою, запорукою успіху є не лише технічна компетентність, а й готовність наполегливо працювати, відкритість до інновацій та колективна сила, яка надихає мене та мою команду на постійне зростання та досягнення нових висот.