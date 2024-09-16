Шнобелівська премія-2024: ссавці, що дихають анусом, п'яні черви та голуби, які керують ракетами

Відбулася 34-та церемонія нагородження Шнобелівської премії – пародії на Нобелівську премію.

Про це повідомляє The Guardian.

Церемонія, гасло якої "досягнення, які спершу змушують людей сміятися, а потім думати", відзначає справжніх вчених, які могли подивитися на наукові дослідження "з іншого, набагато веселішого боку".

Лауреати Шнобелівської премії-2024:

Світ

Нагороджений покійний американський психолог Б. Ф. Скіннер, який вивчав можливість розміщення живих голубів у ракетах як засіб визначення траєкторії руху. Проєкт, який сам творець назвав божевільним, мав ідеальну демонстрацію, але в результаті був скасований.

"Живий голуб, що виконує своє завдання, попри всю свою красу, просто нагадав комітету, наскільки фантастичною була наша пропозиція", - написав Скіннер.

Ботаніка

Нагороджені Джейкоб Вайт зі США та Феліпе Ямашита з Німеччини за докази того, що південноамериканська рослина Boquila trifoliolata може імітувати листя пластикових рослин, які перебувають поруч. Фактично вчені довели, що наявність "зору" у рослин є правдоподібною гіпотезою.

Медицина

Перемогу здобула швейцарсько-німецько-бельгійська група, яка продемонструвала, що підроблені ліки, які спричиняють хворобливі побічні ефекти, можуть бути більш ефективними для пацієнтів, ніж підроблені ліки, які не спричиняють хворобливі побічні ефекти.

Фізика

Приз був присвоєний Джеймсу Ляо з Університету Флориди за його комплексне дослідження плавальних здібностей мертвої форелі.

Теорія ймовірності

Ця нагорода розділена між командою з 50 дослідників, які підкинули 350 757 монет, щоб перевірити гіпотезу, висунуту Персі Діаконісом, колишнім фокусником і професором статистики у Стенфордському університеті. Їхня робота підтвердила передбачення Діаконіса про те, що підкинуті монети (трохи) більш схильні падати тією ж стороною, якою їх підкинули.

Хімія

Команда з Амстердама успішно розділила п’яних та тверезих черв’яків за допомогою хроматографії.

Біологія

Ще одна посмертна нагорода була вручена покійним Фордайсу Елі та Вільяму Петерсену за дослідження факторів 1940 року, що впливають на виробництво молока у молочних стадах. У статті Journal of Animal Science, пара розповіла, що посадила кота на спину корови і декілька разів лускала паперові пакети, щоб побачити, чи змінився потік молока. Перелякані корови виробляли менше молока. "Спочатку залякування полягало в тому, що кота садили на спину корови і підривали паперові пакети кожні 10 секунд протягом двох хвилин", - писали дослідники. "Пізніше від кота відмовилися через непотрібність".

Фізіологія

Японські дослідники Рио Окабе і Таканорі Такебе виявили, що ссавці можуть дихати через анус — і це є фактично альтернативний спосіб доставлення кисню пацієнтам у критичному стані, якщо в апаратах штучної вентиляції легень закінчилися запаси, як це було під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, вчені запевняють, що швидкі міжзоряні подорожі можливі. Квантові фізики дійшли думки, що потрібно прорватися у вищий вимір для того, щоб переміщатися між зірками та галактиками.

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