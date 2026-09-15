Шоколад стає розкішшю: експерти назвали справжню причину катастрофічної втрати врожаїв какао

Вчені назвали головну загрозу врожаю какао, і це не спека і не посуха / © Associated Press

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Майже 6 мільйонів дрібних фермерів у світі залежать від вирощування какао, але зміни клімату дедалі сильніше впливають на їхні врожаї. Нове дослідження показало, що найбільше шкоди какао можуть завдавати не рекордні температури чи посуха, а надмірні опади.

Про це пише Gizmodo.

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Какао не любить занадто багато дощу

Какао росте переважно у вологих тропіках, де дерева звикли до регулярного чергування дощового та сухого сезонів. Проблеми починаються тоді, коли звичний баланс порушується і за короткий час випадає надто багато опадів.

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Дослідники проаналізували дані про врожайність какао в регіонах Гани та зіставили їх із щоденними показниками температури й опадів. Виявилося, що саме сильні дощі були найпомітнішим кліматичним фактором, який обмежував урожай.

Особливо небезпечними вони стають під час цвітіння та формування молодих плодів. Надмірна волога може завадити цим процесам, а ще створює сприятливі умови для грибкових захворювань.

Найгірший момент — під час цвітіння

Для какао важлива не лише кількість опадів, а й те, коли саме вони випадають. Та сама злива може мати значно різні наслідки залежно від фази розвитку дерева.

У Гані, яка є одним із найбільших виробників какао у світі, найбільшої шкоди завдають сильні дощі протягом квітня–червня — саме тоді дерева цвітуть і починають формувати молоді плоди. Натомість у листопаді–лютому проблемою стає вже протилежна ситуація — недостатня кількість опадів.

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Схожу залежність дослідники помітили в Еквадорі та Індонезії. Там урожай також був гіршим у роки з надмірно вологими сезонами.

Какао-дерева є чутливими до надмірних опадів / © Фото з відкритих джерел

Чому зміни клімату посилюють проблему

Глобальне потепління змінює не лише температуру, а й характер опадів. За кожного підвищення середньої температури приблизно на 1°C атмосфера може утримувати приблизно на 7% більше водяної пари — а це створює умови для сильніших злив.

Є ще один фактор — природні кліматичні коливання, зокрема Ель-Ніньйо. Його вплив залежить від регіону: у Західній Африці він зазвичай зменшує ризик надмірних дощів, але підвищує ризик посухи, тоді як в Еквадорі може, навпаки, зробити сезон дощів вологішим.

Вчені вважають, що саме сильні опади можуть бути відносно зручною для фермерів загрозою, адже їх можна прогнозувати. Якщо заздалегідь знати про період надзвичайно сильних дощів, господарі можуть покращити дренаж і вжити заходів проти грибкових хвороб.

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Чи залишимося без шоколаду

Поки що вчені не говорять про зникнення какао або шоколаду. Проблема в іншому: якщо екстремальні опади ставатимуть частішими та сильнішими, фермерам доведеться адаптувати господарства до нових умов.

Це непросто, адже какао — багаторічна культура. Фермер не може просто наступного року посадити інший сорт замість дерева, яке ростиме десятиліттями.

Для споживачів наслідки вже відчуваються через ціни. У 2024 році вартість сировинного какао різко зросла, змусивши виробників шоколаду підвищувати ціни, зменшувати розмір плиток або змінювати рецептуру продукції.

Тож майбутнє улюблених солодощів залежить не лише від температури планети. Іноді для врожаю какао небезпечним може виявитися те, чого, здавалося б, не буває забагато — дощ.

Нагадаємо, зростання цін на какао вже відчувається на практиці: вартість бобів збільшилася на понад 400% і багато виробників змушені зменшувати розмір шоколадних плиток, щоб зберегти доступність продукції для споживачів.

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