Шокувальне відкриття: як прискорене біологічне старіння пов'язане зі зменшенням мозку

Нещодавнє дослідження вчених показало, що прискорене біологічне старіння безпосередньо пов'язане зі змінами в структурі мозку, зокрема з об'ємом сірої речовини.

Про це повідомило видання PsyPost.

З'ясувалося, що хоча кількість сірої речовини ніколи не пов'язували з розумовими здібностями, її об'єм має критичний вплив на темпи старіння організму.

Під час дослідження вчені використовували біомаркери та дані візуалізації для вивчення впливу біологічного віку на об'єм мозку. Результати показали, що традиційний хронологічний вік не відображає повністю індивідуальні особливості старіння. Для точнішої оцінки біологічного віку були використані метрики KDM і PhenoAge, отриманні на основі таких біомаркерів крові, як альбумін і С-реактивний білок.

Вивчаючи дані понад 14 000 учасників з UK Biobank, вчені виявили, що люди з більш високою швидкістю біологічного старіння мають значне зниження обсягів мозкових структур, зокрема сірої і білої речовини, гіпокампа та таламуса. Ці результати залишаються стійкими навіть після коригування факторів, таких як індекс маси тіла та рівень фізичної активності.

У жінок спостерігалося більш помітне зменшення об’єму мозку, пов’язане з біологічним старінням, порівняно з чоловіками. Також у молодих дорослих (до 55 років) був виявлений сильніший зв’язок між біологічним старінням та змінами в структурі мозку, що вказує на можливість початку цих процесів раніше.

Хоча дослідження не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв'язок, воно відкриває нові можливості для уповільнення старіння та зменшення погіршення здоров'я мозку. Раннє виявлення біомаркерів і терапія можуть допомогти знизити ризики нейродегенеративних захворювань, зокрема деменції, в умовах старіння населення.

До 2050 року, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 20% населення Землі буде старше 60 років, що робить такі дослідження ще більш актуальними.

Нагадаємо, у Китаї археологи розкопали скам'янілі рештки найменшого відомого вимерлого леопардового кота.

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