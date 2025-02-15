Шокувальне відкриття: забруднення пластиком дісталося найвіддаленіших куточків планети

Вчені заявляють, що на нашій планеті більше немає жодного місця, яке було б насправді недоторканим.

В Антарктиді були виявлені мікроскопічні пластикові частинки розміром з еритроцит під час аналізу зразків снігу з трьох ділянок. Вчені б'ють на сполох через те, що забруднення пластиком вже торкнулось навіть найвіддаленіших куточків планети.

Про це пише Express.

Керівниця дослідження доктор Кірсті Джонс-Вільямс з Британської антарктичної служби заявила, що результати свідчать про "всепроникний характер забруднення пластиком" та демонструють, що на Землі вже "не існує жодного по-справжньому незайманого місця".

"Попри суворі правила ввезення матеріалів до Антарктиди, наші результати свідчать про забруднення мікропластиком навіть у віддалених та максимально контрольованих районах. Наше дослідження наголошує на необхідності використання наявних місій в Антарктиці для постійного моніторингу ситуації", – додала дослідниця.

Видання зазначає, що пластикове забруднення виявили на глибоководних ділянках льодовиків Юніон та Шанц, а також на Південному полюсі, де розташована американська дослідницька станція. Концентрації пластикових частинок варіювалися від 73 до 3099 одиниць на літр снігу.

Передові методи дослідження дозволили виявляти частинки розміром від 11 мікрометрів (розмір еритроцита). Більшість частинок виявилась меншою за 50 мкм. Це означає, що попередні, менш чутливі методи дослідження ймовірно недооцінювали масштаб проблеми.

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Хімічний аналіз показав, що виявлений пластик є залишками синтетичного текстилю, пакетів, пляшок та одноразового посуду, а також синтетичного каучуку.

При цьому поліамід, який використовується у текстильній промисловості, становив понад 50% частинок у всіх досліджуваних зразках поблизу польових таборів, крім віддаленої "контрольної" ділянки. Це дозволяє припустити, що джерелом забруднення могли бути одяг полярників та їхнє обладнання.

Нагадаємо, вчені створили "живий пластик", який самознищується після застосування. Усередину пластику дослідники помістили спори бактерій, які після пробудження можуть його "з'їсти".

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