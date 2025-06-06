Шокувальне відкриття в Гватемалі: дослідники знайшли 3 міста мая з астрономічним комплексом

Реконструкція поселення. Фото: Міністерством культури та спорту Гватемали

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Археологи виявили три стародавні поселення мая в джунглях Петен. Міста розташовані у формі трикутника на відстані до 5 кілометрів одне від одного. Їхня історія сягає періоду між 1000 і 400 роками до нашої ери. Вони залишалися населеними до приблизно 1100 років тому, коли цивілізація мая зазнала занепаду.

Про це повідомило видання Livescience.

Найважливішим із нововідкритих є місто Лос-Абуелос. Серед його знахідок — дві кам’яні статуї чоловіка і жінки, ймовірно, зображення предків. Археологи вважають, що місто слугувало релігійним центром. Особливу увагу привернув астрономічний комплекс: споруди розміщено так, щоб фіксувати сонцестояння й рівнодення. Там також знайдено поховання, рештки великих котячих, гончарні вироби та наконечники стріл.

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Інше місто — Петнал — вирізняється пірамідою висотою 33 метри. Її стіни прикрашені залишками фресок. За попередніми даними, Петнал виконував політичну функцію. У ньому також знайдено вівтар у формі жаби — символу родючості в міфології мая.

Третє поселення, Камбраял, має складну систему каналів, що відходять від водосховища на вершині палацу. Вони, ймовірно, слугували для водовідведення.

Дослідження проводили археологи зі Словаччини та Гватемали в межах Археологічного проєкту Уашактун (PARU). З 2009 року команда виявила 176 пам’яток мая, але повністю досліджено лише 20 з них.

Нагадаємо, астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі.

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