Шокувальне відкриття: вчені з'ясували, як лісові пожежі впливають на мозок

Нещодавнє дослідження медичних записів понад 1,2 мільйона літніх пацієнтів у Південній Каліфорнії виявило тривожний зв'язок між забрудненням повітря, спричиненим лісовими пожежами, і ризиком розвитку деменції.

Про це повідомило видання Boise State Public Radio.

Вчені з'ясували, що підвищення рівня дрібнодисперсних часточок PM2.5, які виділяються під час лісових пожеж, може збільшити ймовірність виникнення цього захворювання на 18% протягом трьох років. За відсутності лісових пожеж, частки PM2.5 підвищують ризик розвитку серйозних захворювань лише на 1%.

Докторка Елсер пояснила, що частки, які виникають під час лісових пожеж, мають особливі характеристики. Вони утворюються при високих температурах, є дрібнішими, ніж інші частки PM2.5, і здатні легше долати гематоенцефалічний бар'єр, що може завдати шкоди мозку. Інтенсивний короткочасний вплив таких часток ще більше посилює їхній токсичний ефект.

"Оскільки глобальна зміна клімату призводить до того, що лісові пожежі стають дедалі інтенсивнішими та частішими, ці результати дають змогу припустити, що це реальний і небезпечний фактор ризику розвитку деменції", - заявила Елсер.

Неврологи радять слідкувати за індексом якості повітря (AQI) і обмежувати перебування на вулиці, якщо цей індекс перевищує 100. У випадку необхідності виходу на вулицю рекомендується використовувати маски типу N95 або KN95, а також покращувати якість повітря в приміщеннях за допомогою спеціальних фільтрів.

Вже сьогодні відомо, що за останні два десятиліття кількість лісових пожеж зросла на 13%, особливо в таких країнах, як США, Австралія та Південна Європа. Якщо викиди парникових газів не будуть обмежені, площа територій, схильних до пожеж, може збільшитися майже на 50% до кінця століття.

Нагадаємо, в африканській країні лютує невідома смертельна хвороба.

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