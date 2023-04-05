Схожа на Землю планета надсилає радіосигнали - вчені

Американські вчені вивчили радіосигнали, що виходять із кам'янистої екзопланети YZ Ceti b за допомогою радіотелескопа Very Large Array. Виявилося, що ця близька до нас планета, що розташована за 12 світлових років від нас, має магнітне поле.

Про це пише Live Science.

Наявність магнітних полів на екзопланетах може говорити про потенційну придатність для життя такого світу. Адже якщо такого магнітного поля немає, то частки зірки просто зруйнують атмосферу, і життя тут не зможе існувати.

Але вчені вважають, що планета YZ Ceti b не може бути придатною для життя, тому що вона дуже близько розташована до своєї зірки і температура тут дуже висока. Також екзопланета здійснює повний оберт навколо своєї зірки з такою швидкістю, що рік тут триває лише 2 земні дні.

За словами вчених, YZ Ceti b перебуває настільки близько до своєї зірки, що проходить крізь потоки плазми, що виходять від неї. Але наявність магнітного поля у планети сприяє тому, що ця плазма відштовхується до зірки, взаємодіє з її магнітним полем і з'являються дуже яскраві спалахи з викидами енергії.

Вчені вважають, що дивними радіосигналами, які вони виявили, були полярні сяйва на зірці, створені в результаті взаємодії з екзопланетою. За словами Себастьяна Пінеди з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, на планеті YZ Ceti b також мають з'являтися полярні сяйва, якщо на ній є атмосфера.

Нагадаємо, вчені змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду.

Раніше вчені з'ясували, що навколо Сонця є 59 планет, які потенційно придатні для життя людини.

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