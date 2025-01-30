Схожі на Землю планети розвалюються у космосі - нове дослідження вчених 

Астрономи виявили дві планети, які обертаються навколо різних зірок на відстані в сотні світлових років від нас. Це кам'янисті планети, тобто схожі за складом на Землю і майже такого ж розміру.

Про це пише Science Alert.

Обидві планети залишають сліди уламків, які можна роздивитися в телескопи, спрямовані на них.

Ці небесні тіла є планетами з ультракоротким періодом обертання (USP), вони швидко обертаються довкола своїх зірок. Виявлені планети є рідкісним підкласом USP, вони недостатньо масивні для того, щоб утримувати свій матеріал. Наразі астрономам вдалося виявити лише три планети, які розпадаються на частини.

В одному дослідженні вчені повідомили про відкриття планети BD+054868Ab, яка здійснює оберт навколо своєї зірки за 1,27 дня. У неї виявили два хвости: один на передньому краї, інший – на задньому. Водночас передній хвіст містить більший пил, а задній – дрібніший.

"Швидкість, з якою випаровується планета, просто катастрофічна, і нам неймовірно пощастило, що ми спостерігаємо останні години цієї планети, що вмирає. У планети, що розпалася, яка обертається навколо BD+05 4868 A, найпомітніші на сьогоднішній день пилові хвости… Їхня довжина близько 9 мільйонів км, вони охоплюють більше половини орбіти планети навколо зірки кожні 30 з половиною годин", - заявив провідний автор дослідження Марк Хон.

Наразі розміри об'єкта можна порівняти з Місяцем, тому, ймовірно, він буде знищений протягом мільйонів років.

Автори другого дослідження, вчені з Університету Пенсільванії, виявили кам'янисту планету K2-22b. Вона оповита пилом і газом, які, ймовірно, є матеріалом ядра з переважанням заліза.

"Ці планети буквально вивалюють свої нутрощі в космос для нас, і з телескопом "Джеймс Вебб" у нас нарешті є можливість вивчити їхній склад і побачити, з чого насправді зроблені планети, що обертаються навколо інших зірок", - зазначив провідний автор дослідження Нік Тусей.

Нагадаємо, астрономи виявили маленьку планету, маса якої становить 37% від маси Землі.

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