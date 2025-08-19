В Арктиці вчені зафіксували аномалію, яка загрожує людству катастрофою

Арктика / © Associated Press

Екстремальна спека, що тривала лише шість тижнів влітку 2024 року, призвела до рекордного танення льоду на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. За цей короткий період він втратив 62 гігатонни криги, що становить один відсоток усієї його льодовикової маси. Цей обсяг льоду можна порівняти з масою всього льодового покриву Гренландії.

Про повідомляється в дослідженні в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідження показало, що спека підняла середню температуру на архіпелазі в серпні з 7 до 11 градусів за Цельсієм. Щоб оцінити наслідки цього, вчені вимірювали рівень льоду на місці та за допомогою супутникових знімків, а також розрахували темпи втрат з 1991 року. За попередні 30 років Шпіцберген щорічно втрачав менше ніж 10 гігатонн льоду через танення та відколювання частин льодовиків. Однак у 2024 році більшість втрат відбулася саме через танення.

Загалом, разом із сусідніми регіонами в Баренцевому морі, за період спеки було втрачено 102 гігатонни криги. Це спричинило підняття рівня світового океану на 0,27 міліметра. При цьому, танення на самому лише Шпіцбергені відповідає за 0,16 міліметра. Це робить цей регіон одним із найбільших «донорів» підвищення рівня моря у світі за 2024 рік.

Хоча глобальне потепління може призвести до частіших снігопадів, які є основним джерелом поповнення льоду, вчені вважають, що темпи танення значно випереджатимуть накопичення криги.

Як хвилі спеки загрожують людству?

Рекордна спека. 2024 рік офіційно став найспекотнішим в історії спостережень.

Збільшення смертності. У 2025 році десятиденна спека вбила 2300 європейців. За прогнозами, до кінця століття хвилі спеки можуть стати настільки частими, що спричинять загибель до двох мільйонів людей.

Розповсюдження хвороб. Глобальне потепління сприяє поширенню комарів, які переносять тропічні хвороби, у помірні широти.

Загроза біорізноманіттю. Танення льоду на Шпіцбергені ставить під загрозу Всесвітнє сховище насіння, тому існують пропозиції щодо створення такого біобанку на Місяці.

Нагадаємо, льодовик Періто-Морено у Південному Патагонському льодовиковому полі, який десятиліттями вважався відносно стабільним, демонструє найшвидші темпи танення за останні 100 років.