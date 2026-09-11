Епізод "Чорного дзеркала" в реальності: нова функція Apple Watch занепокоїла користувачів

© Фото із соціальних мереж

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Користувачів Apple Watch налякала нова технологія «Аудіоінтелект», представлена разом із серією годинників «Series 12» та вже охрещена у мережі функцією у стилі «Чорного дзеркала». Попри намагання розробників допомогти забудькуватим людям та покращити моніторинг здоров’я, більшість людей визнали таку новацію занадто нав’язливою та в дечому моторошною.

Про це пише LADbible.

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У середу, 9 вересня, технологічний гігант представив свої найновіші моделі iPhone, AirPods та Apple Watch, а також розширені можливості штучного інтелекту «Siri».

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Втім, найбільше занепокоєння аудиторії викликала презентація системи «Аудіоінтелект», яку генеральний директор Apple Джон Тернус анонсував у складі майбутніх Apple Watch Series 12 для покращення показників здоров’я та спортивних тренувань.

Віцепрезидентка компанії з міжнародного маркетингу Каєнн Дренс підкреслила, що ця модель стане найдосконалішим персональним помічником у сфері фітнесу та контролю самопочуття серед усіх раніше створених пристроїв.

«Завдяки нашій новій системі відстеження здоров’я та чіпу «S11», Apple Watch Series 12 надає вам важливу аналітику, таку як рівень готовності, щоб ви могли краще зрозуміти, як розпочати свій день та піклуватися про своє здоров’я, а також інтелектуальні функції, які спрощують повсякденне життя», — розповіли представники компанії.

Які нові функції з’являться в Apple Watch

У нових годинниках буде мікрофон, який буде використовуватися набагато частіше, ніж у попередніх моделях. У компанії «Apple» пояснили, що нове покоління годинників зможе розпізнавати важливі звуки — сирени, тривогу, дзвінки чи плач малюка — та сповіщати про це людей із порушеннями слуху.

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Каліфорнійська компанія також анонсувала суперечливу функцію «Live Rewind» («перемотування» розмов), яка розроблена, щоб допомагати згадувати деталі нещодавніх розмов.

За даними «Apple», подвійне клацання «Digital Crown» (цифрова корона) виводить на екран текстове розшифрування останніх 15 секунд спілкування, щоб людина могла уточнити пропущену чи незнайому інформацію. Отриманий фрагмент можна одразу розібрати через Siri або зберегти в застосунку для майбутнього перегляду.

«Siri Recap», який може створювати короткі зведення розмов, які користувачі можуть переглянути пізніше, щоб освіжити пам’ять. Коли «Siri Recap» увімкнено, після розмови «Apple Intelligence» автоматично генерує заголовок і ключові моменти в новому додатку «Siri», дозволяючи користувачам бути більш присутніми та залученими до моменту», — пояснили розробники.

«Моторошна» концепція

Можливість запису розмов у новому Apple Watch обурила багатьох користувачів, викликавши у Мережі прямі асоціації із серіалом «Чорне дзеркало».

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У соціальних мережах люди активно висловлюють обурення. Один із користувачів поцікавився, чи усвідомлюють розробники, наскільки моторошною вийшла ця технологія. Інший жартома заявив про готовність зробити татуювання на лобі з відмовою від запису, а ще один дописувач просто порівняв реальність із сюжету футуристичного трилера.

Хоча окремі користувачі сприйняли «Аудіоінтелект» із цікавістю, більшість відреагувала вкрай негативно. У відповідь на критику «Apple» наголошує, що нова функція не створює та не зберігає аудіофайли, а доступ до цієї інформації заблокований як для користувачів чи сторонніх програм, так і для самої компанії.

Як працює «Аудіоінтелект»

Компанія детально пояснила механізм роботи цієї системи. За безпеку відповідає новий чіп «S11» у смартгодинниках «Series 12», який має ізольований модуль «Secure Exclave». Цей відсік обробляє всі звуки окремо від решти системи та миттєво видаляє їх. Власник пристрою повністю контролює процес і може в будь-який момент увімкнути чи вимкнути опцію «Siri Recap» через Центр керування, сам обираючи, коли та де помічнику робити нотатки.

Розробники запевнили, що технологія не розпізнає та не запам’ятовує голоси конкретних людей, захищаючи приватність усіх учасників розмови. Замість повної стенограми «Siri Recap» створює лише короткий висновок, автоматично вирізаючи чутливі дані на зразок банківських рахунків чи паспортних номерів. А під час роботи функції «Live Rewind» годинник завжди подає чіткий звуковий сигнал, навіть у беззвучному режимі, та показує яскраву анімацію на екрані разом із значком мікрофона, аби оточуючі бачили й чули, що йде запис.

«Тож після виходу Apple Watch Series 12 у продаж 18 вересня варто уважніше дослухатися до дивних сигналів поруч, перш ніж ділитися секретами», — зазначає видання LADbible.

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк застеріг, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може становити екзистенційну загрозу для людства. Він закликав світову спільноту негайно встановити гарантії безпеки навколо ШІ та пообіцяв тиснути на провідні технологічні компанії задля мінімізації ризиків для демократії, зв’язку й критичної інфраструктури.

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