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Штучний інтелект допомагає запобігти масштабним лісовим пожежам

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Штучний інтелект допомагає запобігти масштабним лісовим пожежам

Лісова пожежа. / Фото: Associated Press

Американські пожежники використовують ШІ, щоб попередити лісові пожежі.

У Каліфорнії, США, пожежники використовують штучний інтелект (ШІ), щоб запобігти лісовим пожежам, передаючи відео з понад 1000 камер, розміщених по всьому штату.  

Про це повідомляє Reuters.

Програма ALERTCalifornia AI була запущена минулого місяця, але вже показала непогані результати. Камера помітила пожежу, яка спалахнула о 3 ранку за місцевим часом у віддаленому, зарослому чагарником, національному лісі Клівленда, приблизно за 80 км на схід від Сан-Дієго.

Тоді ШІ попередив капітана пожежної служби, який викликав близько 60 пожежників. Загалом пожежу було ліквідовано через 45 хвилин.

ALERTCalifornia AI розроблена інженерами Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з використанням штучного інтелекту від компанії "DigitalPath".

Платформа ALERTCalifornia AI базується на 1038 камерах, встановлених різними державними установами та енергокомпаніями в усьому штаті, кожна з яких здатна обертатися на 360 градусів. 

Розробники сподіваються, що ця технологія одного разу послужить моделлю для інших штатів і країн по всьому світу, і ця потреба підкреслюється надзвичайно руйнівними лісовими пожежами на Гаваях, у Канаді та в Середземномор’ї цього сезону.

Нагадаємо, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули десятки людей. Що стало причиною масштабних лісових пожеж.

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Дата публікації
Перегляди
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