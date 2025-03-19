Штучний інтелект допоміг виявити приховані структури у Чумацькому Шляху: що виявили вчені

Вченим вдалося виявити великомасштабні сферичні утворення в Чумацькому Шляху, які раніше не фіксувалися астрономічними каталогами.

Група японських науковців за допомогою штучного інтелекту виявила у нашій галактиці невідомі раніше космічні утворення – так звані "пухирі Спітцера". Ці структури формуються під час народження зірок і вибухів наднових, відіграючи ключову роль у процесах еволюції галактик.

Про це розповідає Sky Tech Daily.

ШІ розкриває приховані таємниці космосу

Команда дослідників під керівництвом Університету Осаки Метрополітен розробила модель глибокого навчання, яка проаналізувала дані з космічних телескопів. Завдяки цьому вдалося виявити великомасштабні сферичні утворення в Чумацькому Шляху, які раніше не фіксувалися астрономічними каталогами.

Як і в інших галактиках, такі бульбашкоподібні структури у нашій галактиці формуються внаслідок активних зоряних процесів. Їхнє детальне вивчення допоможе краще зрозуміти, як відбувається народження та еволюція зірок.

Як працює новий метод аналізу космічних даних

Група науковців, до якої входять аспірант Шімпей Нісімото та професор Тошікадзу Ониші, використала потужні алгоритми штучного інтелекту для вивчення даних із космічних телескопів Spitzer та James Webb.

Зображення зліва показують нещодавно виявлені міхуроподібні структури, у той час як зображення праворуч показують міхуроподібну структуру, виявлену в цьому дослідженні та попередніх дослідженнях. Використовуючи довжини хвиль 8 мкм (зелений) і 24 мкм (червоний), можна виявити міхурові структури, створені утворенням зірок великої маси. Фото: Osaka Metropolitan University / Фото: Фото з відкритих джерел

Їхня модель змогла не лише ідентифікувати відомі "пухирі Спітцера", а й виявити нові схожі структури, які, за припущеннями вчених, могли утворитися після вибухів наднових.

Новий підхід до дослідження галактик

"Наші результати показують, що штучний інтелект дозволяє значно точніше досліджувати процеси формування зірок та наслідки вибухів у галактиках", – зазначає аспірант Нісімото.

Професор Ониші додав: "Ми сподіваємося, що розвиток технологій штучного інтелекту пришвидшить вивчення еволюції галактик та допоможе розкрити ще більше космічних таємниць".

Дослідження, проведене групою японських науковців, є важливим кроком у розумінні природи Чумацького Шляху та інших галактик. Це відкриття може стати основою для майбутніх астрономічних місій, які ще глибше заглянуть у процеси формування Всесвіту.