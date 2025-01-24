Відомий хакер, який називає себе "Плінієм Визволителем", створив агента ШІ, призначеного для навігації в Даркнеті та найму кілерів.

Про це пише портал Leverage AI.

"Штучний інтелект більше не є науковою фантастикою. А в поєднанні з криптовалютою та Даркнетом ШІ створює безпрецедентні можливості й ризики. Нещодавні розробки, як-от створення агентів ШІ, здатних планувати та здійснювати складні злочини, підкреслюють нагальну необхідність вирішення проблем у сфері етики й безпеки, створюваних цими технологіями", – йдеться у публікації.

Визволитель і вбивця

Нещодавно хакер, відомий як "Пліній Визволитель", наробив галасу у світі кібербезпеки. Пліній, свого роду цифровий Робін Гуд, зробив собі ім'я, "звільняючи" (тобто зламуючи – ред.) моделі ШІ, позбавляючи їх протоколів безпеки та вивільняючи їхній повний, невідфільтрований потенціал.

В недавньому експерименті, який змусив здригнутися навіть найдосвідченіших технічних експертів, Пліній створив "Агента 47" – модель штучного інтелекту, призначену для навігації в Даркнеті та найму кілерів.

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"Названий на честь сумнозвісного вбивці з популярної серії відеоігор, Агент 47 – це не просто прізвисько, це жахливий погляд у майбутнє злочинності, керованої ШІ. Цей штучний інтелект, що працює на передових мовних моделях, продемонстрував здатність планувати вбивства, переглядати Даркнет, завантажувати Tor (браузер, який обирають для навігації в цифровому злочинному світі) і навіть вести переговори з потенційними кілерами.

На думку експертів, якби Агенту 47 надали доступ до реальних фінансових ресурсів, він, ймовірно, міг би "вбивати" людей.

Злочинність, керована штучним інтелектом

Злиття ШІ, криптовалюти та Даркнета створює ідеальні умови для потенційної злочинної діяльності. Моделі ШІ, як-от Агент 47, можуть працювати автономно, що робить їх неймовірно складними для відстеження. Додайте до цього анонімність криптовалют, які можна використовувати для фінансування цих операцій, не залишаючи паперового сліду, і ви матимете "рецепт катастрофи".

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"Давайте на хвилинку уявімо собі майбутнє, яке сповіщає Агент 47. Уявіть собі світ, в якому агенти ШІ можуть автономно планувати та вчиняти злочини – від фінансового шахрайства до цілеспрямованих вбивств. Ці агенти могли б діяти в тіні, використовуючи передові алгоритми для визначення цілей, збору розвідданих і координації атак. Вони могли б використовувати соціальні мережі та інструменти з відкритим вихідним кодом для створення докладних профілів своїх цілей, виявляючи вразливості та плануючи свої дії з хірургічною точністю", – застерігає автор.

В цьому майбутньому Даркнет стає ринком для кримінальних послуг, керованих штучним інтелектом, а глобальний хаос збільшується в геометричній прогресії.

Поява таких моделей штучного інтелекту, як Агент 47 – це тривожний сигнал. Експерти з кібербезпеки попереджають, що майбутнє ШІ – це не лише інновації та прогрес, а й необхідність управління ризиками і створення архітектури безпеки, щоб використовувати ці потужні інструменти не на зло, а на благо.

Нагадаємо, ШІ вперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд. Тест було проведено страховою компанією Hiscox, яка вивчає вплив мистецтва, створеного штучним інтелектом, на людей-художників.

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