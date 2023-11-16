Штучний інтелект на YouTube дозволить створювати музичні треки

На платформі YouTube тестують нові функції штучного інтелекту від компанії Google, які дозволять користувачам створювати музичні треки у стилі відомих виконавців

Про це йдеться у серії опублікованих на відеохостингу роликів .

Функція під назвою Dream Track дозволяє автоматично генерувати короткі треки у стилі дев'яти виконавців, зокрема Алека Бенджаміна, Чарлі Пата, Чарлі XCX, Демі Ловато, Sia тощо.

Крім Dream Track, YouTube також продемонстрував інші інструменти музичного штучного інтелекту, які дозволяють створювати, наприклад, саксофон або барабани, наспівуючи мелодію або використовуючи текстову підказку. У ролику стверджують, що ще цього року учасники Music AI зможуть спробувати ці нові інструменти.

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Для реалізації цих функцій YouTube спирається на модель генерації музики з назвою Lyria, розроблену Google's DeepMind.

Створені за допомогою Lyria музичні треки мають водяний знак SynthID, який захищає їх від змін та зберігає їхню автентичність, навіть якщо їх переписати в іншому форматі або змінити. Це дає можливість знаходити треки, створені штучним інтелектом, і встановлювати їхнє походження.

Ці нові функції з'явилися в контексті змін у правилах і нормах авторського права, що стосуються музики, створеної штучним інтелектом. YouTube прагне захистити свої відносини з великими музичними лейблами і встановлює нові правила для музики, що створена штучним інтелектом на цій платформі.

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