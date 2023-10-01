Штучний інтелект навчився виявляти інопланетні форми життя

Новий алгоритм, який розрізняє небіологічні зразки з точністю до 90 відсотків, можна використати для пошуку невідомих форм життя, зокрема на Марсі.

Вчені створили програму штучного інтелекту (ШІ), яка може виявляти інопланетні форми життя шляхом аналізу фізичних зразків.

Про це повідомляє видання Live Science.

За словами дослідників, які його створили, новий алгоритм машинного навчання, навчений на живих клітинах, скам’янілостях, метеоритах і створених у лабораторії хімікатах, може розрізняти біологічні та небіологічні зразки з точністю до 90 відсотків.

Вчені кажуть, що новий тест міг би шукати форми життя на Марсі, оцінюючи дані, отримані з каменів на Червоній планеті, а також міг би виявити походження стародавніх і загадкових об’єктів, виявлених на Землі.

“Ці результати показують, що ми можемо виявити форму життя на іншій планеті, в іншій біосфері, навіть якщо вона сильно відрізняється від життя на Землі”, — сказав співавтор дослідження Роберт Гейзен, астробіолог з інституту Карнегі у Вашингтоні.

За його словами, важливо, що цей метод дає можливість виявляти позаземні біохімічні структури.

“Виявити біологічні ознаки життя на Землі досить легко, але ми можемо припустити, що інопланетні форми життя не будуть використовувати ДНК, амінокислоти тощо”, - наголосив він.

Нагадаємо, раніше науковці вважали, що за допомогою сучасних наукових інструментів виявити ознаки давнього мікробного життя на Марсі неможливо.

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