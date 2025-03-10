Штучний інтелект підвів Apple: реліз важливої новинки відкладається

Спочатку компанія планувала випустити новинку до кінця літа 2025 року.

Компанія Apple змушена перенести запуск нового пристрою для розумного будинку – HomePod із семидюймовим екраном. Причина затримки полягає у відставанні в розробці вдосконаленої версії голосового асистента Siri, без якого пристрій не може повноцінно функціонувати.

Про це пише аналітик Bloomberg Марк Гурман.

Спочатку Apple планувала випустити новинку до кінця літа 2025 року. Однак компанія переорієнтувала свої ресурси на вдосконалення Siri, що змусило відкласти реліз HomePod на невизначений термін.

Новий пристрій має стати центральним елементом екосистеми "розумного" будинку Apple, подібно до Amazon Echo Hub. Він дозволятиме керувати іншими смарт-гаджетами, здійснювати відеодзвінки, користуватися браузером і запускати мультимедійний контент. Зовні гаджет нагадуватиме iPad із сенсорним екраном.

За словами Гурмана, розумний хаб мав стати одним із найважливіших релізів Apple 2025 року і першим серйозним кроком компанії у галузі автоматизації домашніх технологій. Тепер дата його виходу залишається невідомою.

Очікується, що оновлена Siri з’явиться не раніше 2026 року разом із випуском iOS 20. Apple обіцяє, що її асистент отримає можливість вести діалог із користувачами "подібно до живої людини", конкуруючи з ChatGPT, Gemini Live та іншими штучними інтелектами.

Нагадаємо, Apple вже представила низку новинок 2025 року, серед яких бюджетний iPhone 16Е, MacBook Air на базі M4 та кілька моделей iPad. Очікується, що друга хвиля анонсів відбудеться влітку. Втім, без "розумного" хаба серед них, ймовірно, не буде масштабних проривів.