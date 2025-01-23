Штучний інтелект почав створювати мікросхеми, які люди не можуть контролювати

Основною метою дослідження було створення бездротових чипів, які є критично важливими для сучасних високочастотних технологій.

Штучний інтелект може значно покращити проектування чипів, але його здатність створювати конструкції, що людський розум не може повністю зрозуміти, ставить під питання безпеку та надійність таких технологій.

Про основні проблеми та засади розповіли в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications.

Вчені з Прінстонського університету та Індійського інституту технологій “Мадрас” зробили революційний крок у проектуванні електронних чипів, використовуючи метод зворотного проектування за допомогою нейронних мереж. Цей підхід дозволяє штучному інтелекту створювати мікросхеми, які не лише ефективніші та продуктивніші за традиційні, але й можуть мати конструкції, які люди не можуть повністю зрозуміти.

Традиційне проектування чипів: повільно і з шаблонами

Розробка електронних мікросхем традиційно ґрунтується на добре відомих шаблонах та конструкціях, що вже довели свою ефективність. Інженери вручну вдосконалюють ці шаблони, покращуючи їх за допомогою ітеративного моделювання та тестів. Це забирає багато часу та вимагає висококваліфікованих фахівців.

Однак, в рамках нового дослідження, вчені вирішили використовувати можливості штучного інтелекту для прискорення цього процесу, зокрема, для розробки бездротових чипів.

Нейромережі: швидкість і ефективність

Інженери навчили нейронні мережі розуміти складний взаємозв’язок між геометрією мікросхеми та її електромагнітною поведінкою. Це дозволило штучному інтелекту передбачити, як буде працювати нова конструкція, навіть якщо вона має абсолютно новий тип і не була створена за допомогою традиційних шаблонів.

Так, нейромережі змогли спроектувати компактні антени, що працюють на двох різних частотах, покращуючи ефективність багатодіапазонних пристроїв. Всього за кілька хвилин модель синтезувала фільтри з точними характеристиками смуги пропускання, завдання, яке зазвичай зайняло б кілька днів або навіть тижнів.

Питання довіри і безпеки

Однак цей новий підхід до проектування чипів піднімає серйозні питання щодо довіри до штучного інтелекту і можливих ризиків. З конструкціями, які люди не можуть зрозуміти чи передбачити, виникає питання: як можна гарантувати їх безпеку, особливо в разі збоїв чи непередбачуваних помилок?

Це може стати серйозною проблемою, коли мова йде про критичні сфери, такі як медичне обладнання або транспортні системи, де поломки або вразливості можуть мати катастрофічні наслідки. Виникає також проблема виявлення і усунення несправностей: якщо конструкція чипа складна і не піддається логічному поясненню, то навіть досвідченим інженерам буде важко зрозуміти, що саме спричинило проблему.

Нагадаємо, ШІ вперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд.

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