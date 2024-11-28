Штучний інтелект створив "дикий" звук, який ніколи раніше не чули

Дослідники розробили штучний інтелект, який, як вони стверджують, створив звуки, що ніколи не були раніше почуті.

Про це повідомляє The Independent.

Модель ШІ під назвою Fugatto була розроблена командою компанії Nvidia, яка займається виробництвом комп'ютерних чипів, і мала на меті створити "швейцарський армійський ніж для звуку". Fugatto використовується для редагування або генерації звуку за допомогою текстових підказок.

Деякі з текстових підказок, наприклад, вилучають певні інструменти з пісень або змінюють чийсь акцент. Річард Керріс із Nvidia сказав, що Fugatto більш спритний, ніж інші моделі ШІ, і може революціонізувати музику, створюючи нові звуки.

Він прокоментував: "Fugatto може видавати гавкіт труби або нявкання саксофона. Все, що користувач може описати, модель може створити".

Зокрема, Fugatto розробив аудіо-зразки з текстової підказки: "Глибокі, гуркітливі басові імпульси в парі з переривчастим, високочастотним цифровим щебетанням, як звук масивної розумної машини, що прокидається". В іншому прикладі ШІ перетворив звук поїзда на струнний оркестр.

Ідо Змішлані, продюсер, який бере участь у програмі Nvidia Inception, додав: "Ця штука дика. Звук – це моє натхнення. Це те, що спонукає мене створювати музику. Ідея про те, що я можу створювати абсолютно нові звуки на льоту в студії – неймовірна".

На створення Fugatto у розробників пішов понад рік, а для його навчання знадобилися мільйони аудіо-семплів. Хоча штучний інтелект продемонстрував свою здатність створювати неймовірні звуки та відео з мінімальними зусиллями, існують побоювання щодо того, як ця технологія може вплинути на творців та їхню роботу.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, як могла відбуватися дружня зустріч Трампа і Байдена. За сценарієм ШІ, обидва президенти проводять день разом у різних розвагах.

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