Штучний інтелект відтворив обличчя першої європейської жінки-амазонки: який вона мала вигляд (фото)

Череп жінки був виявлений 1950 року і вважається найстарішою анатомічно сучасною людиною, колись генетично секвенованою.

Знайдений у печері в Чехії череп жінки використали для першої в історії судово-медичної реконструкції її обличчя з використанням штучного інтелекту.

Про це пише dailystar.co.uk.

Бразильський експерт з графіки Цицеро Мораєс, який раніше відтворив обличчя Тутанхамона, сказав, що скам'янілість спочатку вважалася чоловічою "через міцність черепа", але це швидко виявилося не так, оскільки останки виявилися жіночими при відтворенні.

Перша європейська жінка-амазонка / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Мораєс сказав: "Ми бачимо жінку з досить міцним обличчям, яку легко можна вважати сучасним чоловіком. Це сильне, дуже сильне обличчя воїна-амазонки. З черепом, реконструйованим у 3D, ми продовжили процес апроксимації обличчя. Ми взяли дані двох комп'ютерних томографів – одного у чоловіка та іншого у жінки – і деформували донорські структури, доки донорські черепи не перетворилися на череп "Zlatý kůň". У результаті вийшло два обличчя, схожі одне на одного, але з невеликими відмінностями. Остаточне обличчя - це інтерполяція двох анатомічних деформацій".

Перша європейська жінка-амазонка / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Початкове відтворення обличчя захоплювало лише форму у відтінках сірого, без суб'єктивних елементів, таких як колір шкіри, колір волосся та очей.

Друга версія уявляє риси та надає реконструкції більш людський аспект.

Мораєс припустив, що більш "міцне" обличчя, можливо, було характерною рисою ранніх представників виду homo sapiens.

Перша європейська жінка-амазонка / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Перша хвиля сучасних людей, частиною якої була ця жінка, прибула до Європи близько 40 000-45 000 років тому. Однак вони не залишили генетичної спадщини сучасним європейцям, які припали на пізнішу хвилю, що прибула близько 37 000 років тому.

Жінка, яка була виявлена 1950 року, вважається найстарішою анатомічно сучасною людиною, яка коли-небудь генетично секвенована.

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