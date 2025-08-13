ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
113
2 хв

Штучний інтелект Ілона Маска Grok 4 став безкоштовним: що відомо

Grok 4 від Ілона Маска: найпотужніший чат-бот xAI тепер безкоштовний для всіх

Ганна Носова
Grok AI// фото: techradar.com

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно представила свою найпотужнішу на сьогодні модель штучного інтелекту — Grok 4. За словами розробників, вона у десять разів потужніша за попередню версію Grok 3 і в багатьох дисциплінах обганяє флагманські продукти конкурентів, зокрема Gemini 2.5 Pro від Google та Claude Opus від Anthropic. Але головна новина для користувачів — тепер Grok 4 став абсолютно безкоштовним для всіх, хто користується платформою X (колишній Twitter).

Що робить Grok 4 особливою

За офіційними даними, Grok 4 працює у десять разів потужніше, ніж його попередник Grok 3, і демонструє рекордні результати в тестах з математики, програмування, фізики та інших наукових дисциплін — на рівні доктора наук. У багатьох напрямках він перевершує навіть найсучасніші розробки конкурентів, включно з Gemini 2.5 Pro від Google та Claude Opus від Anthropic.

Серед особливостей Grok 4 розробники виділяють:

  • Швидкість реакції — відповіді на запити з’являються швидше, ніж у ChatGPT.

  • Розширені креативні можливості — чат-бот може створювати готові відеоігри буквально за одним промптом.

  • Інноваційний голосовий режим — вміє не лише говорити, але й шепотіти, співати та змінювати інтонації, що робить взаємодію максимально природною.

  • Багатомовність — підтримка не лише англійської, а й іспанської, німецької та української мов, що робить її доступною для мільйонів користувачів по всьому світу.

  • Розуміння складних галузей знань — від глибинної наукової аналітики до творчих завдань, включно з обробкою коду, зображень та документів.

Grok 4 інтегрований безпосередньо у платформу X, що дає йому унікальну перевагу — доступ до актуальних даних у реальному часі, зокрема новин та трендів, що з’являються у стрічці. Це дозволяє чат-боту генерувати не лише точні, а й максимально свіжі відповіді.

Експерти зазначають, що запуск Grok 4 у вільному доступі може стати переломним моментом у розвитку штучного інтелекту. Поєднання потужності, швидкості та інтеграції з глобальною соціальною мережею відкриває нові можливості як для особистого використання, так і для бізнесу.

Як користуватися безкоштовно

Раніше доступ до розширених можливостей Grok був платним і входив у преміум-підписку X Premium+ вартістю близько 300 доларів на місяць. Проте тепер компанія xAI відкрила повний безкоштовний доступ для всіх користувачів X з лімітом до 5 запитів кожні 12 годин.

Щоб почати користуватися Grok 4, достатньо мати обліковий запис у соцмережі X та активувати чат-бот у відповідному розділі. Платні підписки, однак, залишилися, адже вони пропонують додаткові переваги — наприклад, розширені можливості для розробників, інтеграцію в бізнес-процеси та інші професійні інструменти.

Запуск Grok 4 вже викликав великий резонанс серед технологічної спільноти. Експерти відзначають, що у поєднанні з інтеграцією у соцмережу X це може стати серйозним викликом для OpenAI, Google та інших лідерів ринку.

