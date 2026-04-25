Штучний інтелект навчають на ваших секретах: як працює нова схема

Стартапи-банкрути продають робочі листування працівників розробникам штучного інтелекту

Реклама

Останнім часом на технологічному ринку виникла ціла індустрія, в якій збанкрутілі компанії розпродають цифрові архіви своїх колишніх працівників для тренування нових моделей штучного інтелекту. Розробники активно скуповують величезні масиви корпоративних електронних листів та повідомлень із месенджера Slack, щоб створювати максимально реалістичні віртуальні середовища для навчання ШІ-агентів.

Про формування екосистеми компаній-посередників, які допомагають ліквідованим стартапам монетизувати корпоративні дані персоналу, пише Futurism.

Віртуальні тренажери та мільйонні прибутки

У галузі розробки ШІ дедалі важче знайти якісні та свіжі джерела для навчання, тому цифрові робочі простори стали надзвичайно цінним ресурсом. Отримані повідомлення використовуються для створення так званих «тренажерів з підкріпленим навчанням» (RL gyms) — детальних симуляцій робочих місць, де штучний інтелект вчиться виконувати офісні завдання та орієнтуватися в бізнес-ситуаціях. Попит на такі дані настільки величезний, що провідні компанії, такі як Anthropic, планують витратити на створення подібних тренажерів близько мільярда доларів лише цього року.

Реклама

Засновники закритих стартапів охоче йдуть на такі угоди, послуговуючись спеціальними платформами-посередниками. Наприклад, один із сервісів для ліквідації бізнесу нещодавно запустив інструмент, який нібито анонімізує та продає архіви Slack, листи і програмний код. За минулий рік платформа провела майже сотню таких угод, повернувши власникам збанкрутілих компаній понад мільйон доларів.

Загроза приватності та етичні ризики

Захисники цифрових прав б’ють на сполох через очевидні порушення конфіденційності, зауважуючи, що запис та продаж розмов працівників у фізичному офісі вважався б неприпустимим злочином. Експерти наголошують, що сучасні співробітники стали надзвичайно залежними від внутрішніх корпоративних месенджерів, залишаючи там колосальні обсяги особистої інформації, яка тепер стає товаром.

«Я вважаю, що проблеми з конфіденційністю тут є досить суттєвими», — зазначив засновник Центру ШІ та цифрової політики Марк Ротеберг.

Фахівці з безпеки також ставлять під сумнів надійність систем анонімізації, які використовують посередники перед перепродажем архівів. За їхніми словами, якщо приховування імен виконано некоректно, розробники зможуть ідентифікувати дії конкретних людей, що в майбутньому може призвести до небезпечних витоків приватних даних безпосередньо у відповідях самих нейромереж.

Реклама

