Штучний інтелект навчився читати думки

Розробка заснована на зчитуванні нейронної активності моторної кори мозку – зони, яка відповідає за формування мови.

штучний інтелект

Штучний інтелект / © Pixabay

Дослідники Стенфордського університету представили результати роботи нового нейро-комп’ютерного інтерфейсу, який вміє переводити внутрішню мову в текст. За словами авторів, технологія відкриває перспективу відновлення спілкування для людей, які втратили здатність говорити.

Дослідження науковців було опубліковане в журналі Cell.

Учасників експерименту просили або вимовляти слова або подумки уявляти їх. В обох випадках активувалися одні й ті ж ділянки мозку, що дозволило алгоритму штучного інтелекту «навчитися» розпізнавати навіть невимовлені фрази.

Для захисту приватності вчені протестували функцію пароля, яка блокувала або дозволяла доступ до внутрішньої мови. В одному з тестів кодова фраза Chitty chitty bang bang була правильно розпізнана в 99% випадків. Це показало, що користувач може контролювати роботу системи.

Розробка заснована на зчитуванні нейронної активності моторної кори мозку — зони, яка відповідає за формування мови. Чотирьом добровольцям імплантували мікроелектроди, які фіксують електричні сигнали від нейронів.

Нейро-комп’ютерні інтерфейси вже використовуються для того, щоб люди з інвалідністю могли керувати комп’ютерами або протезами за допомогою думок.

Проте, як зазначила одна з авторів дослідження, співробітниця Стенфорда Ерін Кунц, саме цей проект вперше дозволив зафіксувати та інтерпретувати активність мозку, пов’язану із процесом внутрішньої мови.

Нагадаємо, новий інструмент штучного інтелекту може здійснити революцію у вивченні стародавніх текстів. Він може не лише заповнювати втрачені слова у римських написах, викарбуваних на монументах чи повсякденних предметах, а й визначати дату та місце походження цих артефактів.

