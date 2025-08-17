- Дата публікації
Штучний інтелект навчився читати думки
Розробка заснована на зчитуванні нейронної активності моторної кори мозку – зони, яка відповідає за формування мови.
Дослідники Стенфордського університету представили результати роботи нового нейро-комп’ютерного інтерфейсу, який вміє переводити внутрішню мову в текст. За словами авторів, технологія відкриває перспективу відновлення спілкування для людей, які втратили здатність говорити.
Дослідження науковців було опубліковане в журналі Cell.
Учасників експерименту просили або вимовляти слова або подумки уявляти їх. В обох випадках активувалися одні й ті ж ділянки мозку, що дозволило алгоритму штучного інтелекту «навчитися» розпізнавати навіть невимовлені фрази.
Для захисту приватності вчені протестували функцію пароля, яка блокувала або дозволяла доступ до внутрішньої мови. В одному з тестів кодова фраза Chitty chitty bang bang була правильно розпізнана в 99% випадків. Це показало, що користувач може контролювати роботу системи.
Розробка заснована на зчитуванні нейронної активності моторної кори мозку — зони, яка відповідає за формування мови. Чотирьом добровольцям імплантували мікроелектроди, які фіксують електричні сигнали від нейронів.
Нейро-комп’ютерні інтерфейси вже використовуються для того, щоб люди з інвалідністю могли керувати комп’ютерами або протезами за допомогою думок.
Проте, як зазначила одна з авторів дослідження, співробітниця Стенфорда Ерін Кунц, саме цей проект вперше дозволив зафіксувати та інтерпретувати активність мозку, пов’язану із процесом внутрішньої мови.
Нагадаємо, новий інструмент штучного інтелекту може здійснити революцію у вивченні стародавніх текстів. Він може не лише заповнювати втрачені слова у римських написах, викарбуваних на монументах чи повсякденних предметах, а й визначати дату та місце походження цих артефактів.