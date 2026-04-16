Штучний інтелект програє конкуренцію собакам у важливій сфері

Роботи-собаки з інтегрованим штучним інтелектом наразі програють конкуренцію справжнім собакам-поводирям, які служать людям із вадами зору. Тварини, які пройшли спеціальний вишкіл все ще залишаються кращим вибором для людей, які обмежені у можливості орієнтуватися в світі.

Про це пише видання Popular Science.

Група дослідників з Університету Турку та Університету Аалто у Фінляндії вивчала повсякденне життя 13 собак-помічників та їхніх власників, щоб зрозуміти, що робить їхні стосунки унікальними.

Науковці виявили те, що вони описали як «невидимий світ турботи», який ґрунтується на взаємній довірі між людьми та собаками: у своїх стосунках вони чергують ролі опікуна та того, про кого піклуються.

Собака здатна завоювати необхідну довіру свого власника, передбачаючи стан його здоров’я чи емоційний стан та постійно інтерпретуючи його ледь помітні жести так, як роботу це не вдається.

Хоча роботи є чудовими обчислювальними машинами, собаки-помічники є неперевершеними майстрами інтуїції та емоційного інтелекту. І хоча вони можуть не мати такої ж бібліотеки слів, як робот, підключений до LLM, вони мають додаткову здатність «розуміти» величезну кількість ледь помітних невербальних сигналів.

Науковці описують собак-помічників як активних, розумних істот, які взаємодіють з навколишнім середовищем і допомагають своїм господарям приймати щоденні рішення. Вони також розрізняють обов’язкові завдання, що доручаються людьми, і добровільні.

Конкретна усна команда є обов’язковою, але собака добровільно вирішує забезпечити додаткову емоційну підтримку та зв’язок. Собаці-поводирю не потрібно згортатися калачиком поруч зі своїм компаньйоном для виконання частини своїх обов’язків. Зазвичай вона робить це за власним бажанням.

Крім того, ця довіра є вулицею з двостороннім рухом. Собака вірить, що людина задовольнить її основні потреби, а людина, у свою чергу, вчиться покладатися на інстинкти собаки та підкорятися їм у певних ситуаціях. Учасники дослідження описували свої стосунки зі своєю твариною-помічником як своєрідне партнерство, де кожен виконує свою роль у складі більшої команди.

Що можуть роботи-собаки

Цього тижня Boston Dynamics оголосила про інтеграцію Gemini LLM від Google у свого чотириногого робота Spot, схожого на собаку. Ця інтеграція означає, що він може використовувати свою камеру для зчитування інструкцій природною мовою, розуміння їхнього значення, а потім спробувати виконати їх автономно.

У відеодемонстрації нового та покращеного Spot показано, як він читає дошку зі списком справ. Після обробки інформації робот старанно береться прибирати розшарпане взуття, виносити сміття та кидати залишки одягу у контейнер для білизни. А родзинкою є те, що він навіть підходить до справжнього собаки в будинку та вигулює його.

Незрозуміло, яка частина цього демонстраційного відео була органічною, а яка — ретельно поставленою для драматичного ефекту. Однак, незважаючи на художній хист, очевидно, що собаки-роботи навчаються новим трюкам.

Та попри все, високотехнологічним роботам все ще бракує чогось фундаментального для того, щоб зрівнятися зі справжнім чотирилапим улюьленцем. Робот, який вигулює собаку, вражає, але собака, яка знає, коли вигулювати вас, — це зовсім інша справа.

