Штучний інтелект розшифрував стародавні написи, що були недосяжні для вчених

Штучний інтелект / © Pixabay

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Новий інструмент штучного інтелекту може здійснити революцію у вивченні стародавніх текстів — переконані дослідники. Він здатен не лише заповнювати втрачені слова у римських написах, викарбуваних на монументах чи повсякденних предметах, а й визначати дату та місце походження цих артефактів.

Про це повідомляє ВВС.

Хоча технологія ШІ нерідко припускається помилок навіть у сучасних текстах, історики вважають, що нова система не замінює людину, а лише підсилює її роботу.

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«Aeneas відкриває зовсім нові горизонти. Раніше ми покладалися на інтуїцію та енциклопедичну пам’ять окремих учених. Тепер у нас є інструмент, який допоможе зібрати минуле швидше й точніше», — зазначив професорка історії Кембриджського університету Мері Берд.

Інструмент отримав назву на честь міфологічного героя Енея. Його створили історики Теа Зоммерсхільд (Університет Ноттінгема) та спеціаліст з ІІ Яніс Ассаель (Google DeepMind). Aeneas спирається на базу даних із 176 000 римських написів, включно з візуальними матеріалами, і за долі секунди підбирає історичні «паралелі» для відновлення втрачених частин текстів.

Aeneas вже пройшов випробування

Систему випробували на написі Res Gestae Divi Augusti, що зберігся в Храмі Августа в Анкарі (Туреччина). Його авторство належить першому римському імператору Августу. Досі між істориками точаться суперечки щодо дати створення тексту.

AI зміг звузити період до двох найімовірніших інтервалів — між 10 і 20 роками нашої ери, або ж між 10 і 1 роком до н.е. Ці дати збігаються з оцінками провідних істориків, що підтверджує точність моделі.

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«Aeneas не лише пришвидшив аналіз, а й показав паралелі, які раніше не помічали навіть досвідчені дослідники», — підкреслює Зоммерсхільд.

Не заміна, а підсилення для істориків

Тестування за участю 23 фахівців засвідчило: історик у тандемі з Aeneas досягає кращих результатів, ніж працюючи самостійно або коли працює лише AI.

Хоча експерти визнають, що штучний інтелект може помилятись, він не створений для того, щоб повністю замінити людей.

«Історик усе одно ухвалює фінальне рішення. AI — лише помічник, який прискорює роботу і розширює можливості», — наголосив Яніс Ассаель з DeepMind.

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Розробники вважають, що потенціал Aeneas виходить далеко за межі того, що досі вважалося можливим у вивченні давнини. Його можна буде використовувати і для грецьких написів, і для текстів з інших регіонів, що збереглися частково або сильно пошкоджені.

Нагадаємо, моделі штучного інтелекту провідних компаній, зокрема OpenAI, Google, xAI та Anthropic, виявили поведінку, яка порушує всі три закони робототехніки: заборону шкодити людині, обов’язок виконувати накази та захист власного існування на шкоду людям.