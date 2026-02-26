Штучний інтелект спровокує масштабну економічну кризу до 2028 року: хто втратить роботу першим

Штучний інтелект / © Pixabay

Реклама

Розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ), якому пророкували роль рушія глобального процвітання, може стати каталізатором однієї з найглибших економічних криз в історії США.

Про це пише New Format.

Опублікований звіт Інституту економічних досліджень Citrini Research під назвою «2028: Глобальна криза інтелекту» вже викликав паніку на Волл-стріт.

Реклама

Після оприлюднення документа 23 лютого фондовий ринок миттєво відреагував: акції технологічного гіганта IBM обвалилися на 13%, а папери компаній Datadog, CrowdStrike та Zscaler втратили по 9% своєї вартості.

За прогнозами аналітиків, до 2028 року економіка США може зіткнутися з безпрецедентним шоком. Експерти очікують падіння ключового біржового індексу S&P 500 на 38%, стрімкого зростання рівня безробіття до 10,2% та колапсу у сфері кредитування. Головна причина — масове впровадження ШІ.

Економісти пояснюють парадокс: хоча штучний інтелект перевершить усі очікування щодо продуктивності, це не призведе до економічного буму для населення. Навпаки, компанії почнуть масово звільняти працівників, замінюючи їх значно дешевшими алгоритмами.

Зіткнувшись зі зниженням купівельної спроможності населення та, відповідно, падінням власного виторгу, корпорації будуть змушені економити ще жорсткіше. Це запустить руйнівний цикл: нові хвилі звільнень заради інвестицій у ШІ призведуть до ще більшого обвалу споживчих витрат, що зрештою вдарить по соціальній структурі, фінансових ринках та сектору нерухомості.

Реклама

Хто втратить роботу першим

Історично кожна технологічна революція створювала нові професії. ШІ не виняток — на ринку з’являються вакансії інженерів дата-центрів та фахівців із промптів (складання запитів для нейромереж — ред.). Проте темпи створення нових місць катастрофічно відстають від темпів знищення старих.

«На кожне нове місце, створене ШІ, десятки старих стають зайвими», — зазначають аналітики.

Ба більше, оплата праці на нових посадах буде значно нижчою за попередні стандарти. Головний удар до 2028 року припаде на офісних працівників та сферу послуг. Водночас ситуація у виробничому секторі, будівництві, охороні здоров’я та ремісничих професіях залишатиметься відносно стабільною.

Проте навіть в умовах кризи деякі корпорації продовжать фіксувати рекордні прибутки за кошт мінімізації витрат на персонал. Однак ці гроші припинять циркулювати в економіці через зарплати аналітиків, юристів, менеджерів чи розробників.

Реклама

Економісти називають це «примарним ВВП» — економічною діяльністю, яка фіксується у макроекономічних звітах, але фактично не приносить користі реальній економіці та суспільству.

В уряді США рано чи пізно спробують втрутитися в ситуацію. Одним із варіантів порятунку називають запровадження так званого «дивіденду ШІ» — механізму перерозподілу надприбутків корпорацій на користь громадян, які втратили роботу.

«Однак соціальна структура руйнується швидше, ніж може просуватися законодавчий процес», — попереджають експерти.

Нагадаємо, раніше доктор Джеффрі Гінтон, якого називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту, назвав єдиний спосіб врятувати людство від потенційного знищення. За його словами, могутніший та розумніший ШІ повинен мати вбудовані «материнські інстинкти».